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住房買一送一 第3、4人免費入住！六福萬怡推秒殺專案
六福萬怡酒店3月29日至4月12日限時15天推出「RIMC Buy ONE get ONE」住房方案，入住豪華客房2晚、雙人價6,600元，包含隔日2客早餐外，另提供第3、4人免費入住(僅限豪華客房雙床房，且不含早餐)，可享每房每晚加價購1組「成人早餐買一送一」優惠，住宿期間於酒店內餐廳用餐另享85折優惠 (不含酒水、客房餐飲及特殊專案不適用)。
此消息釋出後，昨晚在網路社群引起熱烈討論及搶訂，業者經溝通協商後，將原本是團購訂房通路限定的住房專案，擴大為所有民眾皆可購買。限時15天，民眾可於指定連結購買專案票券後訂房，或撥打專線洽詢內容。
至於已搶先購買專案的訂單客戶，除可選擇購買原「RIMC Buy ONE get ONE」6,600元住房專案，另提供「2021 愛久久」住房專案，可用2,999元入住1晚 (可2人入住，不含早餐)。
相關資訊可洽：02-6615-6565，或查台北六福萬怡酒店官網。
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