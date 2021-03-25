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4層肉、總重645克！漢堡王「超級重磅牛肉堡」咬掉下巴

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
大份量的超級重磅牛肉堡，號稱可以「吃一餐抵兩餐」。圖／漢堡王提供
大份量的超級重磅牛肉堡，號稱可以「吃一餐抵兩餐」。圖／漢堡王提供

一個漢堡吃不飽嗎？漢堡王自4月1日至4月5日期間，限時5天針對肉食主義者推出「超級重磅牛肉堡」，光是4層牛肉的重量就達17.6盎司（約500公克），整體重量更達645克，一般人用一隻手根本難以掌握，也成為大胃王們享受漢堡王的新樂趣。

超級重磅牛肉堡（Maximum Super One Pound Beef Burger）自2020年於日本首度推出，成功於當地引起熱烈討論，此次也於台灣正式快閃登場。「超級重磅牛肉堡」共堆疊了4層牛肉，每一片均是透過火烤技術炙燒而成，共計17.6盎司，約是一般牛排餐廳2～3份牛排的重量。除此之外，還夾入香炸培根、時蔬、起司片，堆疊起濃郁的美式BBQ風味，總重量為645克，整體熱量也達到「1,700kcal」，可謂一餐抵兩餐。（重量、熱量誤差值±15%）

超級重磅牛肉堡自4月1日至4月5日限時販售，單點289元，套餐329元，僅限臨櫃或自助點餐機可選購，全台門市均可購買（台積店、兒童樂園店除外）。除了超級重磅牛肉堡之外，漢堡王在睽違11年後，也於3月23日重新開設台北士林店。另外即日起至4月6日期間，於UberEats單筆訂購達350元，即加贈花生培根脆雞堡一份。

超級重磅牛肉堡使用4層牛肉，光牛肉就有約500公克的重量。圖／漢堡王提供
超級重磅牛肉堡使用4層牛肉，光牛肉就有約500公克的重量。圖／漢堡王提供
超級重磅牛肉堡自4月1日至4月5日限時販售，單點289元，套餐329元。圖／漢堡王提供
超級重磅牛肉堡自4月1日至4月5日限時販售，單點289元，套餐329元。圖／漢堡王提供

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