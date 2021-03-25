4層肉、總重645克！漢堡王「超級重磅牛肉堡」咬掉下巴

一個漢堡吃不飽嗎？漢堡王自4月1日至4月5日期間，限時5天針對肉食主義者推出「超級重磅牛肉堡」，光是4層牛肉的重量就達17.6盎司（約500公克），整體重量更達645克，一般人用一隻手根本難以掌握，也成為大胃王們享受漢堡王的新樂趣。

超級重磅牛肉堡（Maximum Super One Pound Beef Burger）自2020年於日本首度推出，成功於當地引起熱烈討論，此次也於台灣正式快閃登場。「超級重磅牛肉堡」共堆疊了4層牛肉，每一片均是透過火烤技術炙燒而成，共計17.6盎司，約是一般牛排餐廳2～3份牛排的重量。除此之外，還夾入香炸培根、時蔬、起司片，堆疊起濃郁的美式BBQ風味，總重量為645克，整體熱量也達到「1,700kcal」，可謂一餐抵兩餐。（重量、熱量誤差值±15%）