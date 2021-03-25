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貓奴、碎花控必收！UNIQLO攜手Paul & Joe打造春夏最浪漫UT女裝

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO和Paul & Joe聯名UT系列，運用粉嫩色調與招牌的菊花以及百合花圖騰為主，還加入貓咪與Logo印花，成就出這一季最浪漫設計。圖／UNIQLO提供
UNIQLO和Paul & Joe聯名UT系列，運用粉嫩色調與招牌的菊花以及百合花圖騰為主，還加入貓咪與Logo印花，成就出這一季最浪漫設計。圖／UNIQLO提供

如果與極簡大師Jil Sander合作的+J系列不能吸引你，相信UNIQLO即將上市的Paul & Joe聯名UT系列，一定能打動你的心。因為包括法式碎花、經典Logo和萌趣貓咪等元素全部到齊，價格幾乎只有原品牌的1/10，不入手會對不起自己。

UNIQLO與巴黎時尚品牌Paul & Joe合作推出聯名UT，運用粉嫩色調與招牌的菊花以及百合花圖騰為主，還加入經典貓咪與Logo印花，成就出這一季最浪漫的設計。全系列不僅推出女裝T恤更涵蓋童裝及嬰幼兒商品，可以搭配出親子裝，更有多款方巾與肩背包配件。Paul & Joe創始人Sophie Mechaly對這次合作表示：「希望能夠讓人們根據自己的喜好穿搭，無論是以色彩或印花，藉由服裝分享春天的喜悅」。系列女裝價格自590元起，而且3月26日開賣後，無論是在UNIQLO官網或實體門市，購物滿500元即可獲得印花資料夾一個。

UNIQLO與巴黎時尚品牌Paul & Joe合作推出聯名UT女裝及童裝。記者曾智緯／攝影
UNIQLO與巴黎時尚品牌Paul & Joe合作推出聯名UT女裝及童裝。記者曾智緯／攝影

不獨厚女性，UT還與超人氣電影「哥吉拉大戰金剛」跨界，推出全新GODZILLA'S WORLD系列T恤，圖案設計除了有電影哥吉拉與金剛的印花，還有1972年發行的哥吉拉漫畫「哥斯拉電擊大作戰」，與在本次電影中登場的「機械哥吉拉」等元素。全系列包含男、女皆可穿的成人裝與童裝，同樣在3月26日上市。此外，橫跨日本三個時代，人氣歷久不衰的「超人力霸王（ULTRAMAN）」，也是新一季UT聯名對象。特別收錄歷史重要角色，如昭和時代第一部主演的超人力霸王，並慶祝「超人力霸王迪卡」登場25周年，等嶄新款式。

UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列襯衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列襯衫990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名超人力霸王UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名超人力霸王UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列方巾390元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列方巾390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列蛋糕裙990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列蛋糕裙990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名超人力霸王UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名超人力霸王UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名哥吉拉大戰金剛UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名哥吉拉大戰金剛UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名哥吉拉大戰金剛UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名哥吉拉大戰金剛UT系列男裝T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列肩背包590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列肩背包590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列蛋糕裙洋裝1,490元。 圖／UNIQLO提供
UNIQLO聯名Paul & Joe UT系列蛋糕裙洋裝1,490元。 圖／UNIQLO提供

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