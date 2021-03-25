60歲方芳芳完美凍齡秘訣　勤勞最重要、豪用Valmont

60歲的女星方芳芳，為了愛牌瑞士保養品Valmont，特別回台參加分享自己的凍齡秘訣，已經60歲的她，肌膚看起來依舊發亮無瑕疵，提到自己的凍齡保養，方芳芳分享「勤勞保養」最重要，還有女人用保養品不要省，因為有效最重要，而近期她使用Valmont鎏金祕尋系列，包括超導凝露、精粹霜，使用一段時間後，肌膚明顯發亮有光澤，讓她愛上持續使用。

方芳芳為參加活動，特別從上海返台隔離，但刻意節食希望展現好丰采，提到保養祕訣，她認為真正要回春很難，但真的必須勤勞保養，身旁有朋友每天按摩脖子就拍打1～200下，鼓勵所有女人都要花時間好好保養，選擇有用的保養品，長期下來就會看到成果。

而她也強調，臉部保養也不要省，只要對肌膚好，多貴都要捨得花，因為這個投資，絕對能看得出成效，如果用不好的保養品，很快肌膚就會有感變差，到時候很難拯救回來。

方芳芳在隔離期間特別試用Valmont鎏金祕尋系列，使用鎏金秘尋超導凝露時，質地特別，比乳液細緻，但又比精華更潤，且非常好吸收，肌膚都能吸到養分，而鎏金秘尋精粹霜，一打開的氣味就很療癒，使用幾天就能感受肌膚豐潤緊緻有透亮。