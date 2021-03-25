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ELLY許曦文、Marz23、Zoe衛柔伊成三星A52 5G品牌大使

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
ELLY許曦文說自拍時最喜歡用低角度往上仰拍，因為「這樣拍比較醜」。圖／三星提供
ELLY許曦文說自拍時最喜歡用低角度往上仰拍，因為「這樣拍比較醜」。圖／三星提供

三星日前最新上市的智慧手機Samsung Galaxy A52 5G，主打熱愛娛樂及社交的Z世代族群，特別邀請演藝界「怪好玩」代表－以厭世大片受到矚目的Gen Z星生代ELLY許曦文（小S女兒）、個性跨界創作歌手Marz23、非典型嘻哈廚娘Zoe衛柔伊擔任品牌大使，拍攝一系列網路宣傳影音，演繹Samsung Galaxy A52 5G專業4+1相機鏡頭、6.5吋大螢幕、4,500mAh大電量、IP67防水防塵等特色，並首度在鏡頭前分享自己使用手機的特殊執著，其中ELLY許曦文用手機拍照竟然獨鍾醜照。

15歲青春正盛的ELLY許曦文，平常放學就愛躺在床上用手機與同學連線打遊戲、滑Instagram，談到手機拍照偏好充分展現搞怪特質，她說手機裡「不喜歡留美的照片」，大部分都在拍朋友醜照，自拍時最喜歡用低角度往上仰拍，因為「這樣拍比較醜」。

ELLY許曦文相當滿意Samsung Galaxy A52 5G的4+1鏡頭，前鏡頭不僅具有3,200萬畫素高畫質，還內建美肌模式，可以提亮膚色、淡化痘痘，自拍就算醜也很好看；在4款繽紛顏色中，ELLY許曦文最喜歡「絢紫豆豆」款式，因為顏色好看、媽媽小S也最愛紫色。在影片中，ELLY許曦文秀出精彩舞技，拍攝途中更形象大解放，各種表情自拍游刃有餘，獨門絕活白眼醜照說來就來，毫無偶包。

身兼搖滾樂團主唱、個人創作歌手身分的Marz23，經常以手機聽音樂、記錄生活感想，手機對他而言就像是最要好、最了解彼此的朋友。對於選購手機的偏好，他直呼大螢幕很重要，東西小就會讓人覺得小氣，「無論任何東西就是要大」，透過大螢幕觀看MV十分過癮。本次拍攝Samsung Galaxy A52 5G宣傳影片，Marz23帶著手機穿梭在大型貨櫃間，站在車輛上大現琴技，帥氣破表，他說拍攝過程中印象最深刻的就是導演詢問他有沒有懼高症時，他原本認為完全沒問題，實際上陣後居然發現有點抖，看到攝影師站在貨櫃高處邊緣拍攝也很擔心，意外流露暖男貼心性格。

以少見廚藝元素創作饒舌歌曲的歌手Zoe衛柔伊，平常一天會花6～8小時「黏」在手機上，也會運用手機剪片、進行直播分享。她透露自己手機裡不僅存了不少怪照、在網路上看到的迷因圖等，更藏了大量Pose幾乎一模一樣、分不出差異的照片，數量竟多達1萬張！在實際體驗Samsung Galaxy A52 5G後，Zoe衛柔伊對電力表現大為驚艷，很適合重度手機用戶的她，更感謝團隊於拍攝途中讓她盡情搞怪做自己，在復古台味十足的大紅酒樓內，隨著音樂任意搖擺發揮饒舌功力，還端出吸睛電池造型玉子燒，再秀廚藝好手技。

Zoe衛柔伊對Samsung Galaxy A52 5G電力表現大為驚艷。圖／三星提供
Zoe衛柔伊對Samsung Galaxy A52 5G電力表現大為驚艷。圖／三星提供
ELLY許曦文拍攝三星Galaxy A52 5G網路宣傳影音，各種表情自拍游刃有餘、毫無偶包。圖／三星提供
ELLY許曦文拍攝三星Galaxy A52 5G網路宣傳影音，各種表情自拍游刃有餘、毫無偶包。圖／三星提供
個性跨界創作歌手Marz23擔任三星Galaxy A52 5G品牌大使。圖／三星提供
個性跨界創作歌手Marz23擔任三星Galaxy A52 5G品牌大使。圖／三星提供
Marz23經常以手機聽音樂、記錄生活感想，手機對他而言就像是最要好、最了解彼此的朋友。圖／三星提供
Marz23經常以手機聽音樂、記錄生活感想，手機對他而言就像是最要好、最了解彼此的朋友。圖／三星提供
Gen Z星生代ELLY許曦文，擔任三星Galaxy A52 5G品牌大使。圖／三星提供
Gen Z星生代ELLY許曦文，擔任三星Galaxy A52 5G品牌大使。圖／三星提供
嘻哈廚娘Zoe衛柔伊，擔任三星Galaxy A52 5G品牌大使。圖／三星提供
嘻哈廚娘Zoe衛柔伊，擔任三星Galaxy A52 5G品牌大使。圖／三星提供
ELLY許曦文自拍獨鍾醜照，現場大秀百變怪表情和精湛舞技。圖／三星提供
ELLY許曦文自拍獨鍾醜照，現場大秀百變怪表情和精湛舞技。圖／三星提供

自拍 三星 智慧型手機

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