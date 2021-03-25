ELLY許曦文、Marz23、Zoe衛柔伊成三星A52 5G品牌大使

三星日前最新上市的智慧手機Samsung Galaxy A52 5G，主打熱愛娛樂及社交的Z世代族群，特別邀請演藝界「怪好玩」代表－以厭世大片受到矚目的Gen Z星生代ELLY許曦文（小S女兒）、個性跨界創作歌手Marz23、非典型嘻哈廚娘Zoe衛柔伊擔任品牌大使，拍攝一系列網路宣傳影音，演繹Samsung Galaxy A52 5G專業4+1相機鏡頭、6.5吋大螢幕、4,500mAh大電量、IP67防水防塵等特色，並首度在鏡頭前分享自己使用手機的特殊執著，其中ELLY許曦文用手機拍照竟然獨鍾醜照。

15歲青春正盛的ELLY許曦文，平常放學就愛躺在床上用手機與同學連線打遊戲、滑Instagram，談到手機拍照偏好充分展現搞怪特質，她說手機裡「不喜歡留美的照片」，大部分都在拍朋友醜照，自拍時最喜歡用低角度往上仰拍，因為「這樣拍比較醜」。

ELLY許曦文相當滿意Samsung Galaxy A52 5G的4+1鏡頭，前鏡頭不僅具有3,200萬畫素高畫質，還內建美肌模式，可以提亮膚色、淡化痘痘，自拍就算醜也很好看；在4款繽紛顏色中，ELLY許曦文最喜歡「絢紫豆豆」款式，因為顏色好看、媽媽小S也最愛紫色。在影片中，ELLY許曦文秀出精彩舞技，拍攝途中更形象大解放，各種表情自拍游刃有餘，獨門絕活白眼醜照說來就來，毫無偶包。

身兼搖滾樂團主唱、個人創作歌手身分的Marz23，經常以手機聽音樂、記錄生活感想，手機對他而言就像是最要好、最了解彼此的朋友。對於選購手機的偏好，他直呼大螢幕很重要，東西小就會讓人覺得小氣，「無論任何東西就是要大」，透過大螢幕觀看MV十分過癮。本次拍攝Samsung Galaxy A52 5G宣傳影片，Marz23帶著手機穿梭在大型貨櫃間，站在車輛上大現琴技，帥氣破表，他說拍攝過程中印象最深刻的就是導演詢問他有沒有懼高症時，他原本認為完全沒問題，實際上陣後居然發現有點抖，看到攝影師站在貨櫃高處邊緣拍攝也很擔心，意外流露暖男貼心性格。