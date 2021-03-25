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Mary Katrantzou X 寶格麗聯名包 直接手拿蛇頭很可以

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列。圖／寶格麗提供

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）經典的Serpenti包包，以蛇形魅力席捲全球時尚潮流。而屢次與不同領域的設計師合作的「Serpenti Through the Eyes of」聯名限量系列，更是激盪出嶄新創作能量的時尚重頭戲。這次，品牌與出身希臘、旅居倫敦的「印花女王」Mary Katrantzou合作，透過她創意無限的詩意手法，為Serpenti系列注入嶄新的充沛活力與樂觀精神。聯名系列共包括Serpenti Metamorphosis手提肩背包、Serpenti Metamorphosis Handle手提包、Serpenti Metamorphosis minaudière晚宴包，以及一系列精采印花圖騰的織品作品等新作，從2021年4月15日起全球同步上市。

Mary Katrantzou將蛇蛻變的自然特質，結合蝴蝶迷人的自然變形力，作為這次的創作主題，傳達重生、演化和改變的正能量。三款包包中，Serpenti Metamorphosis手提肩背包搭配專為此系列重新演繹的蛇頭扣環，以精緻細膩的高級訂製服等級立體刺繡，在猶如畫布的小羊皮革上，栩栩如生地勾勒出盤繞的蛇蛻變為振翅飛起的蝴蝶。每個包皆需熟練的工匠耗費40多個工時完成，共限量推出較小尺寸款的白瑪瑙、水晶玫瑰、翡翠綠色，以及較大尺寸的黑色款。

而價格較為親切的Serpenti Metamorphosis手提包，則以寶格麗Heritage典藏系列中Serpenti的骨董珠寶為靈感，創作出線條有機而不對稱的金屬提把，取下提把扣上精緻的金色鍊帶，就搖身一變成為活力十足的斜背包，充分體現蛻變概念。搭配融合超柔軟且極致光滑的小羊皮革包身，備有象牙蛋白石色、石英玫瑰粉色、愛琴海拓帕石色、洋紅碧璽色、黑色等珠寶風格的細膩色調，蛇頭扣環鑲綴梨形切割的寶石蛇眼，創造出猶如珠寶般大膽又和諧的別緻風格。

而從Hertiage典藏系列中六○年代寶格麗Serpenti珠寶腕表中汲取靈感的晚宴包Serpenti Metamorphosis minaudiere，則以蛇頭為造型，裝飾六角蛇鱗與梨形蛇眼。小尺寸款為閃亮的淺金色或金色，搭配長鍊帶或短雙鍊帶，可斜背或直接手拿；而中型尺寸款可手提攜帶，飾有黑與白色、多色或石英玫瑰粉色琺瑯蛇鱗。同時限量上市的還有Mary Katrantzou x Bvlgari一系列織物，從輕量喀什米爾與絲質圍巾、到超百搭的絲質雪莉巾，醒目圖案與色彩組合，完美體現Mary Katrantzou心目中自然界的蛻變奇跡。

而這次聯名系列更得到LVMH集團太子妃、俄羅斯超模暨慈善家的美麗謬斯Natalia Vodianova親自演繹，身穿Mary Katrantzou專門為聯名系列所打造的高級訂製連身褲，以蛻變的謬思女神姿態詮釋這款聯名系列。

Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis Handle淨白瑪腦色小羊皮手提肩背包，約31萬4,400元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis Handle淨白瑪腦色小羊皮手提肩背包，約31萬4,400元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis Handle黑色小羊皮手提肩背包約38萬5,000元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis Handle黑色小羊皮手提肩背包約38萬5,000元。圖／寶格麗提供
俄羅斯超模Natalia Vodianova演繹全新BVLGARI X Mary Katrantzou Serpenti through the Eyes Of... 限量聯名Capsule系列包款。圖／寶格麗提供
俄羅斯超模Natalia Vodianova演繹全新BVLGARI X Mary Katrantzou Serpenti through the Eyes Of... 限量聯名Capsule系列包款。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis象牙白色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis象牙白色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis黑色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis黑色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis包款。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis包款。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis愛情海托帕石色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis愛情海托帕石色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
俄羅斯超模Natalia Vodianova演繹全新BVLGARI X Mary Katrantzou Serpenti through the Eyes Of... 限量聯名Capsule系列包款。圖／寶格麗提供
俄羅斯超模Natalia Vodianova演繹全新BVLGARI X Mary Katrantzou Serpenti through the Eyes Of... 限量聯名Capsule系列包款。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis石英玫瑰粉色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis石英玫瑰粉色小羊皮手提肩背包，約98,900元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis Minaudière絢彩琺瑯蛇頭晚宴包，16萬9,500元。圖／寶格麗提供
Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Metamorphosis Minaudière絢彩琺瑯蛇頭晚宴包，16萬9,500元。圖／寶格麗提供
時尚設計師Mary Katrantzou手拿全新BVLGARI X Mary Katrantzou Serpenti through the Eyes Of... 限量聯名Capsule系列包款。圖／寶格麗提供
時尚設計師Mary Katrantzou手拿全新BVLGARI X Mary Katrantzou Serpenti through the Eyes Of... 限量聯名Capsule系列包款。圖／寶格麗提供
時尚設計師Mary Katrantzou手拿全新BVLGARI X Mary Katrantzou Serpenti through the Eyes Of... 限量聯名Capsule系列包款。圖／寶格麗提供
時尚設計師Mary Katrantzou手拿全新BVLGARI X Mary Katrantzou Serpenti through the Eyes Of... 限量聯名Capsule系列包款。圖／寶格麗提供

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