Mary Katrantzou X 寶格麗聯名包 直接手拿蛇頭很可以

義大利精品品牌寶格麗(BVLGARI)經典的Serpenti包包,以蛇形魅力席捲全球時尚潮流。而屢次與不同領域的設計師合作的「Serpenti Through the Eyes of」聯名限量系列,更是激盪出嶄新創作能量的時尚重頭戲。這次,品牌與出身希臘、旅居倫敦的「印花女王」Mary Katrantzou合作,透過她創意無限的詩意手法,為Serpenti系列注入嶄新的充沛活力與樂觀精神。聯名系列共包括Serpenti Metamorphosis手提肩背包、Serpenti Metamorphosis Handle手提包、Serpenti Metamorphosis minaudière晚宴包,以及一系列精采印花圖騰的織品作品等新作,從2021年4月15日起全球同步上市。

Mary Katrantzou將蛇蛻變的自然特質,結合蝴蝶迷人的自然變形力,作為這次的創作主題,傳達重生、演化和改變的正能量。三款包包中,Serpenti Metamorphosis手提肩背包搭配專為此系列重新演繹的蛇頭扣環,以精緻細膩的高級訂製服等級立體刺繡,在猶如畫布的小羊皮革上,栩栩如生地勾勒出盤繞的蛇蛻變為振翅飛起的蝴蝶。每個包皆需熟練的工匠耗費40多個工時完成,共限量推出較小尺寸款的白瑪瑙、水晶玫瑰、翡翠綠色,以及較大尺寸的黑色款。

而價格較為親切的Serpenti Metamorphosis手提包,則以寶格麗Heritage典藏系列中Serpenti的骨董珠寶為靈感,創作出線條有機而不對稱的金屬提把,取下提把扣上精緻的金色鍊帶,就搖身一變成為活力十足的斜背包,充分體現蛻變概念。搭配融合超柔軟且極致光滑的小羊皮革包身,備有象牙蛋白石色、石英玫瑰粉色、愛琴海拓帕石色、洋紅碧璽色、黑色等珠寶風格的細膩色調,蛇頭扣環鑲綴梨形切割的寶石蛇眼,創造出猶如珠寶般大膽又和諧的別緻風格。

而從Hertiage典藏系列中六○年代寶格麗Serpenti珠寶腕表中汲取靈感的晚宴包Serpenti Metamorphosis minaudiere,則以蛇頭為造型,裝飾六角蛇鱗與梨形蛇眼。小尺寸款為閃亮的淺金色或金色,搭配長鍊帶或短雙鍊帶,可斜背或直接手拿;而中型尺寸款可手提攜帶,飾有黑與白色、多色或石英玫瑰粉色琺瑯蛇鱗。同時限量上市的還有Mary Katrantzou x Bvlgari一系列織物,從輕量喀什米爾與絲質圍巾、到超百搭的絲質雪莉巾,醒目圖案與色彩組合,完美體現Mary Katrantzou心目中自然界的蛻變奇跡。