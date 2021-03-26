最萌貓咪口罩來囉！貓小姐Ms.Cat 醫療口罩繽紛登場 就是要「戴」貓出門

跟貓咪一起出門是許多貓奴們的心願，現在不用帶貓、也能跟貓一起可愛登場。聯合數位文創旗下圖文作家『貓小姐Ms.Cat』，可愛的貓咪們在她溫暖療癒的畫筆下，一個個模仿起人類的日常，卻又掩不住混身「貓氣」，讓人看了忍不住會心一笑，深受貓奴喜愛。首次與明基健康生活聯名，一口氣推出四款不同風格，但一樣萌撻撻的醫療口罩，就是要滿足貓奴們每天都想「吸貓」的慾望。





圖／明基佳世達集團提供

春天貓咪醫療口罩

黑貓與蝴蝶在花園裡嬉戲玩耍，有時與蝴蝴奔跑比快、有時伸伸懶腰曬太陽、有時又伸出可愛的粉紅色小舌頭梳毛，貓咪多樣的活潑姿態，通通收錄在春天貓咪口罩上，戴上口罩、跟著小黑貓一起賞花出遊吧！





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漂浮貓咪醫療口罩

跟著貓咪的小貓掌，來到初夏的藍色大海，虎斑、橘貓、灰貓們，這個夏天全學會了漂浮術，悠閒徜徉於藍色大海，但總有一個不擅長游泳的小傢伙，緊張的在海上揮舞著手手腳腳。夏日漸近，就算不能到海邊，也能「戴」著漂浮貓咪口罩，感受一下來自大海的氣息。





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蛋蛋貓咪醫療口罩

可愛又逗趣的貓咪們，沒節操的露出誘人蛋蛋啦！無論是荷包蛋、歐姆蛋全難不了貓大廚，齁！你是不是看到蛋蛋就想歪了啊！特殊漸層色設計，有時粉、有時橘、有時是如夕陽般的粉彩，耳邊掛繩可愛的糖果色設計，讓跟蛋蛋貓咪相處的時光更加幸福繽紛。





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伸展貓咪醫療口罩

聽說貓咪們都是身藏不露的瑜珈大師，跟著伸展貓咪一起：伸直後腳瘦大腿、翹起屁股練曲線、伸展四肢舒緩筋骨，想學瑜珈找貓就對了！「戴」著伸展貓咪口罩一起出門運動吧！





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貓小姐聯名醫療口罩10入一盒皆為188元，現在五盒組貓奴限量組，任選4盒聯名系列，有機會獲得限量貓咪展示盒，上官網登錄發票一盒日系口罩寄到家、月月抽BenＱ55吋4K HDR護眼大型液晶電視，口罩盒上還有小巧思，將四款罩外盒排排站，還能看到櫻花盛開的富士山喔！