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台灣限定組合「三面情人」卡司驚人亞洲首度世紀同台
經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》被歐媒盛讚「二十一世紀最偉大流行音樂劇」，全球累積超過六百五十萬人次觀賞，飾演初代羅密歐-達米安‧薩格 (Damien Sargue)、及初代茱麗葉-希西莉亞·卡拉 (Cécilia Cara)的兩人，當時年僅16、17歲，就以精緻臉孔與令人驚豔的歌聲享譽巴黎，連帶讓劇曲紅遍全球，睽違20年，除了初代羅密歐再度來台，竟連初代茱麗葉都聽見台灣劇迷呼喚，兩人亞洲首次合體，再加上飾演羅密歐情敵的鐵豹-尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)也一同加入，由劇中三角關係的主角們合作的《LES TROIS三面情人- 仨 __ 戀習曲》將在台灣首度演唱，消息一出即在網路上造成歌迷一陣騷動。
而《羅茱》中最為粉絲喜愛的〈愛〉(Aimer)、〈世界之王〉(Les Rois Du Monde)等經典曲目，在全法隨著音樂劇的成功，突破國界至今讓全球劇迷都琅琅上口。這次三位主演首度站上台北國家音樂廳，不僅要將《羅茱》經典歌曲重現外，也從眾多經典音樂劇《悲慘世界》、《貓》、《歌劇魅影》、《鐘樓怪人》中精選多首耳熟能詳歌曲，三位實力歌手用法式口吻詮釋，絕對讓粉絲如癡如醉！
影／Roméo & Juliette官方臉書授權編輯
法語音樂劇巨星演唱會《LES TROIS 三面情人 - 仨 __ 戀習曲》由聯合數位文創主辦，2021年6月20日(週日)於台北國家音樂廳演出兩場。團隊為滿足台灣粉絲的期待，終於敲定此次來台將舉辦VIP限定的見面會，即日起購買VIP區就有機會抽中見面會資格，購票詳情請上 udn售票網；或活動官網。
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