台灣限定組合「三面情人」卡司驚人亞洲首度世紀同台

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》被歐媒盛讚「二十一世紀最偉大流行音樂劇」，全球累積超過六百五十萬人次觀賞，飾演初代羅密歐-達米安‧薩格 (Damien Sargue)、及初代茱麗葉-希西莉亞·卡拉 (Cécilia Cara)的兩人，當時年僅16、17歲，就以精緻臉孔與令人驚豔的歌聲享譽巴黎，連帶讓劇曲紅遍全球，睽違20年，除了初代羅密歐再度來台，竟連初代茱麗葉都聽見台灣劇迷呼喚，兩人亞洲首次合體，再加上飾演羅密歐情敵的鐵豹-尼可拉斯．特寇尼 (Nicolas Turconi)也一同加入，由劇中三角關係的主角們合作的《LES TROIS三面情人- 仨 __ 戀習曲》將在台灣首度演唱，消息一出即在網路上造成歌迷一陣騷動。

而《羅茱》中最為粉絲喜愛的〈愛〉(Aimer)、〈世界之王〉(Les Rois Du Monde)等經典曲目，在全法隨著音樂劇的成功，突破國界至今讓全球劇迷都琅琅上口。這次三位主演首度站上台北國家音樂廳，不僅要將《羅茱》經典歌曲重現外，也從眾多經典音樂劇《悲慘世界》、《貓》、《歌劇魅影》、《鐘樓怪人》中精選多首耳熟能詳歌曲，三位實力歌手用法式口吻詮釋，絕對讓粉絲如癡如醉！

影／Roméo & Juliette官方臉書授權編輯



