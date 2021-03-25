致敬經典 人頭馬海外推出Music-Inspired VSOP限量版

來自法國的干邑品牌人頭馬（Rémy Martin）日前在美國推出Music-Inspired VSOP限量版本酒款，單瓶售價50美元，折合新台幣約1,425元，限量酒款在美國部分地區與線上官網販售。

人頭馬VSOP特優香檳干邑，選用55%大香檳區與45%小香檳區的葡萄，與帶來飽滿木質與果乾味道的利穆贊橡木桶陳年，在甜潤口感中透出細膩的風味，口感濃郁絲滑，深受品飲者喜愛。

這次推出的限量版包裝，以金色與黑色與主軸，為了向80、90年代致敬，以具有年代標誌性的錄音帶為此次靈感發想來源，也在紙盒包裝上刻劃出金色的盒式錄音帶圖樣。錄音帶所代表的不僅是兒時記憶，磁帶上的音樂更是一種強大的情感載體，強烈地記載著青春的美好，也提醒人們人頭馬VSOP特優香檳干邑正是經得起時間考驗的經典。

人頭馬美國副總裁Tina Reejsinghani表示：「過去的音樂藝術家塑造和啟發了我們現今所聽到的音樂，就像人頭馬特優香檳干邑一樣，都是經得起時間考驗、與時俱進的不敗經典。」

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