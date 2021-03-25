快訊

蘇花公路6死事故 運安會爆：遊覽車座椅少兩顆螺絲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

致敬經典 人頭馬海外推出Music-Inspired VSOP限量版

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
人頭馬在美國推出Music-Inspired VSOP限量版酒款。圖／摘自人頭馬官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
人頭馬在美國推出Music-Inspired VSOP限量版酒款。圖／摘自人頭馬官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自法國的干邑品牌人頭馬（Rémy Martin）日前在美國推出Music-Inspired VSOP限量版本酒款，單瓶售價50美元，折合新台幣約1,425元，限量酒款在美國部分地區與線上官網販售。

人頭馬VSOP特優香檳干邑，選用55%大香檳區與45%小香檳區的葡萄，與帶來飽滿木質與果乾味道的利穆贊橡木桶陳年，在甜潤口感中透出細膩的風味，口感濃郁絲滑，深受品飲者喜愛。

這次推出的限量版包裝，以金色與黑色與主軸，為了向80、90年代致敬，以具有年代標誌性的錄音帶為此次靈感發想來源，也在紙盒包裝上刻劃出金色的盒式錄音帶圖樣。錄音帶所代表的不僅是兒時記憶，磁帶上的音樂更是一種強大的情感載體，強烈地記載著青春的美好，也提醒人們人頭馬VSOP特優香檳干邑正是經得起時間考驗的經典。

人頭馬美國副總裁Tina Reejsinghani表示：「過去的音樂藝術家塑造和啟發了我們現今所聽到的音樂，就像人頭馬特優香檳干邑一樣，都是經得起時間考驗、與時俱進的不敗經典。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法國 藝術家

延伸閱讀

超商神級麵包是它 每天竟能狂銷上萬包

剛起鍋就被掃光！雙北「Q彈地瓜球」4攤必吃，還有隱藏版「芋頭球」芋香十足超涮嘴

歡慶150週年 智利酒王Don Maxmiano 垂直品飲

跟進日威！ 紐西蘭制定威士忌生產新規範

相關新聞

貓奴、碎花控必收！UNIQLO攜手Paul & Joe打造春夏最浪漫UT女裝

如果與極簡大師Jil Sander合作的+J系列不能吸引你，相信UNIQLO即將上市的Paul & Joe聯名UT系列，...

60歲方芳芳完美凍齡秘訣　勤勞最重要、豪用Valmont

60歲的女星方芳芳，為了愛牌瑞士保養品Valmont，特別回台參加分享自己的凍齡秘訣，已經60歲的她，肌膚看起來依舊發亮...

Mary Katrantzou X 寶格麗聯名包 直接手拿蛇頭很可以

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）經典的Serpenti包包，以蛇形魅力席捲全球時尚潮流。而屢次與不同領域的設計師合...

帶放大鏡品舊時光蹤跡 連假來趟微縮懷想之旅

微縮最強組合「山田卓司×鄭鴻展」首度攜手於華山展60件台日精選之作，「微縮人生特展」自開展以來在模型圈討論度極高，到展觀看的微縮迷、模型控反應叫好叫座，如今也即將於4月5日迎來閉展日，呼籲尚未進展品嘗舊時光味道的粉絲們，快把握清明/兒童連假與家人好友們來趟微縮懷想之旅。

殿堂級演出隨時享 古典音樂大師齊聚LINE TV數位劇場

去年九月，LINE TV與udnFunLife攜手合作「udn數位劇場」，開創專屬表演藝術節目的線上平台「藝文表演館」，集結台灣眾多原創表演團隊，提供觀眾精彩多元的藝文節目觀賞，猶如台灣版線上百老匯。今年，「udn數位劇場」引進「梅迪奇藝術頻道」海外古典樂節目，包括全球知名的指揮家丹尼爾．巴倫波因（D. Barenboim）、克勞迪奧．阿巴多（C. Abbado），以及電影配樂大師顏尼歐．莫利克奈（E. Morricone）等多位大師作品，要讓喜愛古典樂的觀眾隨時都能享受殿堂級的音樂視覺饗宴。

Shepard Fairey X HUBLOT 當代街頭藝術教父最新力作

新世代藝術藏家的崛起，帶動了原本被視為街頭塗鴉的潮流藝術，也逐漸受到主流收藏的認可，身價也跟著水漲船高。身為服飾潮牌OB...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。