Shepard Fairey X HUBLOT 當代街頭藝術教父最新力作

新世代藝術藏家的崛起，帶動了原本被視為街頭塗鴉的潮流藝術，也逐漸受到主流收藏的認可，身價也跟著水漲船高。身為服飾潮牌OBEY Clothing company創辦人，Shepard Fairey不僅以筆名Obey位居美國當代最具政治影響力的藝術家，根據Artprice.com統計，以拍品數量計算其受歡迎程度來看，Shepard Fairey與KAWS、Banksy、Keith Haring共同位居目前當代藝術前五大暢銷藝術家，影響力不容小覷。

LVMH集團高階潮流腕表宇舶（HUBLOT），今年繼推出亞洲藝術大師村上隆聯名表款後，緊接著與自2018年開始擔任品牌大使的美國街頭藝術教父Shepard Fairey再度合作，推出經典融合系列Shepard Fairey計時碼表。腕表以以象徵和諧圓滿與時間珍貴本質的曼陀羅圖騰為表盤，並以標誌性的星型齒輪符號代表指針，呈現大自然生生不息的生命循環與多元文化間的融合型態。全球限量50只。