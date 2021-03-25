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Shepard Fairey X HUBLOT 當代街頭藝術教父最新力作

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供

新世代藝術藏家的崛起，帶動了原本被視為街頭塗鴉的潮流藝術，也逐漸受到主流收藏的認可，身價也跟著水漲船高。身為服飾潮牌OBEY Clothing company創辦人，Shepard Fairey不僅以筆名Obey位居美國當代最具政治影響力的藝術家，根據Artprice.com統計，以拍品數量計算其受歡迎程度來看，Shepard Fairey與KAWS、Banksy、Keith Haring共同位居目前當代藝術前五大暢銷藝術家，影響力不容小覷。

LVMH集團高階潮流腕表宇舶（HUBLOT），今年繼推出亞洲藝術大師村上隆聯名表款後，緊接著與自2018年開始擔任品牌大使的美國街頭藝術教父Shepard Fairey再度合作，推出經典融合系列Shepard Fairey計時碼表。腕表以以象徵和諧圓滿與時間珍貴本質的曼陀羅圖騰為表盤，並以標誌性的星型齒輪符號代表指針，呈現大自然生生不息的生命循環與多元文化間的融合型態。全球限量50只。

這是上一次Shepard Fairey在2018年與宇舶合作Big Bang Meca-10 Shepard Fairey聯名腕表後，首度全程參與設計的最新力作。以拉絲打磨及細膩雕刻工法呈現的曼陀羅圖騰在印度文化中象徵和諧圓滿、生命的循環與大自然元素，同時也象徵時間的珍貴本質。透過精雕細琢的層層鏤空，可見面盤下的HUB1155自動上鍊計時機芯，面盤中心以Shepard Fairey標誌性的星型齒輪符號代表指針。Shepard Fairey表示：「對我來說，這款表喚起了內在自我與外在世界的聯結。當你看著這只表、進而去思考時間的意義，就能夠感受到非常強大的小宇宙。」

經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT品牌大使Shepard Fairey配戴經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表。圖／宇舶表提供
HUBLOT品牌大使Shepard Fairey配戴經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表。圖／宇舶表提供
經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表，68萬4,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT品牌大使Shepard Fairey配戴經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表。圖／宇舶表提供
HUBLOT品牌大使Shepard Fairey配戴經典融合系列Shepard Fairey聯名計時碼表。圖／宇舶表提供

腕表 藝術家

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