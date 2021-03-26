蝦皮購物4.4品牌購物節首創「蝦皮大樂透」 1張彩券2次對獎機會豪送百萬獎金！

蝦皮大樂透下期頭獎金額高達150萬！明星品牌破萬商品4折起，加碼再抽GOGORO

蝦皮購物4.4品牌購物節首創「蝦皮大樂透」祭出破600萬獎金，1張彩券2次中獎機會，百萬得！ 圖／蝦皮 提供

隨著氣溫逐漸升高，消費市場買氣也逐漸升溫中，大至因應換季而購入的空氣清淨機、除濕機，或是為了夏季超前部署的電扇、冷氣機，小至美妝、保養、穿搭配件也都要跟著提前準備換季。蝦皮購物瞄準市場需求，打造上半年首檔超盛大「4.4品牌購物節」，攜手Dyson、Acer、Samsung等上百家國際知名品牌，全面下殺４折起，再狂撒千萬購物金4/1～4/4天天再加碼限量全站$99免運券，要讓全台用戶以最優惠的折扣一起輕鬆換季購！

蝦皮購物4.4品牌購物節，APPLE MacBook Air優惠價30,282元！ 圖／蝦皮 提供

2021蝦皮購物首檔「4.4品牌購物節」全面升級，不但祭出超高力度的折扣優惠，更是首次推出總獎金破600萬元的「蝦皮大樂透」，即日起至4/2活動期間消費者只要購買公益大樂透彩券，便有蝦皮購物、公益彩券兩次對獎機會，中獎機率更加倍！對此，蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「2021年蝦皮購物首檔4.4品牌購物節擴大舉辦，立基於蝦皮月月造節策略在2020年獲得空前成功，曾為品牌及賣家創下訂單數翻3倍的亮眼成績，因此本次也期望透過與品牌之間的相互合作，帶動上半年業績成長，創造蝦皮購物、品牌夥伴、消費者間的三贏！」

蝦皮大樂透下期獎金高達150萬！中獎機會加倍，累計頭獎獎金最高超過337萬

不斷創造新業界典範的蝦皮購物，繼2020年11.11最強購物節打出最強競標，立信機構千萬豪宅$11起後，又再度推出話題度破表的「蝦皮大樂透」！蝦皮購物為了回饋台灣消費者的長期支持，本次「4.4品牌購物節」祭出滿滿的誠意、以高達600多萬的總獎金打造「蝦皮大樂透」，讓１張彩券享2次對獎機會，中獎機率更加倍！若蝦皮大樂透當期未開出頭獎，下期頭獎獎金變1.5倍，最高累積頭獎獎金將超過337萬元！即日起至 4/2日20:00前購買公益彩券並於蝦皮大樂透活動頁面登錄對應開獎期數購買號碼後，便可以在每週二、五與公益彩券同天開獎，21:00於蝦皮直播間對獎。第一期蝦皮大樂透已於昨日開獎，因上期未開出頭獎，下期頭獎金額累積高達150萬，下一個百萬得主就4你！

蝦皮大樂透活動頁： https://shopee.tw/m/shopeelottery

放肆換季購！4.4品牌購物節全面升級，百大品牌下殺４折

蝦皮購物2021年度首檔最強「4.4品牌購物節」即日起開跑，3/22-4/4活動期間，精選破百大明星品牌下殺4折起，你心中的夢幻品牌TOSHIBA、Tokuyo、小米等全部通通4折起，即日起至3/25日更有Acer超級品牌日，就是要讓你用戶從頭到腳、從辦公用品到居家環境全部都輕鬆換季！

4.4品牌購物節升級再加碼5大優惠、不限金額下單就抽Goshare 50萬騎乘金、Gogoro 新車款

為了回饋用戶支持，4.4.品牌購物節不只有超強力度折扣下殺，更是加碼豪撒千萬購物金，4/1-4/4天天送出萬眾矚目的限量99元免運券，要讓全台消費者都能輕鬆瘋狂買！只怕優惠送不夠的蝦皮購物還攜手GoShare、Uber、21Plus、21風味館等眾多蝦幣夥伴，狂送總價超過４千萬的優惠，即日起(24日)至4/4，１元蝦幣就抽GoShare千元騎乘金；不限金額、下單再抽總金額高達50萬騎乘金，更加碼在4/3晚間9點跨夜直播送出Gogoro最新車款 Gogoro VIVA MIX！

蝦皮購物4.4品牌購物節，SKECHERS 男休閒系列 DLITES 3.0優惠價1,690元！ 圖／蝦皮 提供

蝦皮4.4品牌購物節5重優惠筆記，保證買到最便宜：•第一重： 4/4日限定85折商城券，最高現折2,000元，邀請全台用戶一起4.4放肆換季購•第二重：4/1～4/4每天晚上0點限量開搶全站99元免運券•第三重：即日起～4/4每天晚上0點、中午12點、晚間18點，3個整點豪送千萬購物金•第四重：即日起～4/4不限金額下單就抽豪禮， GoShare、21Plus、21風味館等15間合作的蝦幣夥伴送好禮．GoShare千元騎乘金、最大獎Gogoro全新車款 VIVA MIX大放送•第五重：明星品牌夯品4折起，整點限時開搶