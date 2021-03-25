快訊

AZ疫苗怎麼了？為何七成第一線醫護人員觀望不打？

新冠境外+3！20多歲台男自美返國4個月 自費確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萊爾富攜手米其林必比登推介餐廳主廚監製鰻魚新品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
萊爾富與連續3年新加坡米其林必比登餐廳主廚中川浩希攜手合作監製，推出3款限量鰻魚季鮮食。圖／萊爾富提供
萊爾富與連續3年新加坡米其林必比登餐廳主廚中川浩希攜手合作監製，推出3款限量鰻魚季鮮食。圖／萊爾富提供

許多饕客喜歡「摘星」吃米其林，萊爾富也搭上米其林熱潮，即日起與連續3年新加坡米其林必比登餐廳主廚－名古屋鰻魚職人中川浩希攜手合作監製，推出3款限量鰻魚季鮮食商品，包括全台限量3萬個的「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」、全台限量2萬個的「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」、全台限量2萬個的「鰻強的便當」；同時萊爾富也與曾在2015年法國世界麵包大賽榮獲雙料冠軍的師傅陳永信合作，推出「優格紅豆麵包」、「雙倍巧克力夾心麵包」、「流沙小吐司」等3款聯名麵包，讓大眾在超商就能吃到媲美米其林等級與冠軍麵包的美味。

鳗魚為了要冬眠，會在晚秋時開始儲存脂肪，因此養到春天的鰻魚總是特別肥美，萊爾富看好鰻魚季商機，與曾在新加坡米其林必比登餐廳主廚中川浩希共同攜手監製3款限量鰻魚商品，使用輸日等級一年生的在地優質台灣鰻魚，以及結合自身20多年純熟的殺鰻、串鰻到烤鰻的經驗，製作出來的鰻魚皮薄、肉質鮮嫩、香氣十足。

萊爾富推出媲美米其林級美味的「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」，將鰻魚淋上特製燒烤醬汁，再包進三角飯糰內，全台限量3萬個，售價39元。即日起至4月20日前到萊爾富購買「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」搭配指定飲料可享早餐合購價59元。

另外針對愛吃鰻魚或食量較大的消費者推出「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」，全台限量2萬個，售價59元；「鰻強的便當」全台限量2萬個，售價159元。萊爾富也祭出優惠，4月20日前購買「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」或「鰻強的便當」加10元即可喝指定飲品。

萊爾富繼去年10月與沖調飲品品牌swiss miss推出3款聯名麵包「可可甜心麵包」、「可可舒芙蕾」、「可可鬆餅」後，今年3月再攜手曾在2015年法國世界麵包大賽榮獲雙料冠軍的陳永信師傅，推出3款聯名麵包，其中「優格紅豆麵包」以手打的優格乳酪醬搭配紅豆顆粒，兼具風味與層次，售價32元；「雙倍巧克力夾心麵包」將麵包體打入軟質巧克力，塑造濃郁風味，除在內餡包入巧克力醬之外，外層再次淋面，一次滿足雙重口感，售價35元；「流沙小吐司」以特調流沙餡打造香濃滑順、口口到餡的口感，售價35元。即日起至4月20日購買萊爾富冠軍系列麵包任一件加10元可享Hi Café古吉精品熱美式咖啡一杯。

萊爾富聯名麵包「優格紅豆麵包」，售價32元。圖／萊爾富提供
萊爾富聯名麵包「優格紅豆麵包」，售價32元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」，全台限量3萬個，售價39元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」，全台限量3萬個，售價39元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」，全台限量3萬個，售價39元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」，全台限量3萬個，售價39元。圖／萊爾富提供
萊爾富請來米其林必比登推介餐廳主廚、法國世界雙料冠軍師傅加持，推出聯名好料重磅出擊。圖／萊爾富提供
萊爾富請來米其林必比登推介餐廳主廚、法國世界雙料冠軍師傅加持，推出聯名好料重磅出擊。圖／萊爾富提供
萊爾富聯名麵包「流沙小吐司」，售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富聯名麵包「流沙小吐司」，售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」，全台限量2萬個，售價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」，全台限量2萬個，售價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富與法國世界麵包雙料冠軍師傅陳永信聯手推出3款聯名麵包。圖／萊爾富提供
萊爾富與法國世界麵包雙料冠軍師傅陳永信聯手推出3款聯名麵包。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」，全台限量2萬個，售價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」，全台限量2萬個，售價59元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original鰻強的便當」，售價159元，全台限量2萬個。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original鰻強的便當」，售價159元，全台限量2萬個。圖／萊爾富提供
萊爾富聯名麵包「雙倍巧克力夾心麵包」，售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富聯名麵包「雙倍巧克力夾心麵包」，售價35元。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original鰻強的便當」，售價159元，全台限量2萬個。圖／萊爾富提供
萊爾富推出「Hi-Life Original鰻強的便當」，售價159元，全台限量2萬個。圖／萊爾富提供

米其林 巧克力 可可

延伸閱讀

超商神級麵包是它 每天竟能狂銷上萬包

白天上班上學覺得精神很差？ 元兇是熱量爆表的六種常見麵包

蝦皮出包不認帳！ 律師點出「賴皮」關鍵：看準消費者這1點

蝦皮標錯價不出貨改發折扣券 消保官：交易完成應出貨

相關新聞

萊爾富攜手米其林必比登推介餐廳主廚監製鰻魚新品

許多饕客喜歡「摘星」吃米其林，萊爾富也搭上米其林熱潮，即日起與連續3年新加坡米其林必比登餐廳主廚－名古屋鰻魚職人中川浩希...

江振誠掌勺 「ANDRE IS BACK」經典菜RAW3月25日上陣

甫正式宣布將重披戰袍再次走入廚房的江振誠（Chef Andre），近期和新任主廚王奕翔（Chef Ben）在RAW投入了...

運動天王聊什麼？Lewis Hamilton對談Tom Brady

俗話說「王不見王」，兩個領域中的佼佼者通常彼此都有競爭意識，但體育場上卻不盡然，更多時候也有惺惺相惜、英雄惜英雄的相知意...

潮到爆！ 貝克漢為翰格藍爵威士忌柑橘新口味代言

翰格藍爵（Haig Club）單一穀類威士忌是烈酒集團帝亞吉歐攜手大衛‧貝克漢（David Beckham），以及英國娛...

7-11國際冰品節開吃！首波20款新冰、3大特色必吃推薦

天氣逐漸回暖，正要邁入冰品飲料的旺季，7-ELEVEN「國際冰品節」掌握消費者愛嚐鮮的特性，首波推出20款獨家創意冰品及...

不讓「鳳梨」專美於前 萬寶龍「萊姆」金 甜美接手！

二月、三月，鳳梨一度成為全民水果、全民瘋農產。鳳梨的黃澄顏色，甜美而多汁。而黃色也常與金色相仿，但彩度、價值，自不可相提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。