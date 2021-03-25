萊爾富攜手米其林必比登推介餐廳主廚監製鰻魚新品

許多饕客喜歡「摘星」吃米其林，萊爾富也搭上米其林熱潮，即日起與連續3年新加坡米其林必比登餐廳主廚－名古屋鰻魚職人中川浩希攜手合作監製，推出3款限量鰻魚季鮮食商品，包括全台限量3萬個的「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」、全台限量2萬個的「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」、全台限量2萬個的「鰻強的便當」；同時萊爾富也與曾在2015年法國世界麵包大賽榮獲雙料冠軍的師傅陳永信合作，推出「優格紅豆麵包」、「雙倍巧克力夾心麵包」、「流沙小吐司」等3款聯名麵包，讓大眾在超商就能吃到媲美米其林等級與冠軍麵包的美味。

鳗魚為了要冬眠，會在晚秋時開始儲存脂肪，因此養到春天的鰻魚總是特別肥美，萊爾富看好鰻魚季商機，與曾在新加坡米其林必比登餐廳主廚中川浩希共同攜手監製3款限量鰻魚商品，使用輸日等級一年生的在地優質台灣鰻魚，以及結合自身20多年純熟的殺鰻、串鰻到烤鰻的經驗，製作出來的鰻魚皮薄、肉質鮮嫩、香氣十足。

萊爾富推出媲美米其林級美味的「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」，將鰻魚淋上特製燒烤醬汁，再包進三角飯糰內，全台限量3萬個，售價39元。即日起至4月20日前到萊爾富購買「Hi-Life Original夾心三角飯糰－炙燒鰻」搭配指定飲料可享早餐合購價59元。

另外針對愛吃鰻魚或食量較大的消費者推出「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」，全台限量2萬個，售價59元；「鰻強的便當」全台限量2萬個，售價159元。萊爾富也祭出優惠，4月20日前購買「Hi-Life Original沖繩飯糰－炙燒鰻」或「鰻強的便當」加10元即可喝指定飲品。