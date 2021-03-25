江振誠掌勺 「ANDRE IS BACK」經典菜RAW3月25日上陣

甫正式宣布將重披戰袍再次走入廚房的江振誠（Chef Andre），近期和新任主廚王奕翔（Chef Ben）在RAW投入了所有時間，還原如史詩級般的Restaurant ANDRE 經典菜色「ANDRE IS BACK」春季菜單，於3月25日盛重推出，江振誠這次親力親為地展現「法國料理台灣魂」的精神，為大家做一次節氣最美的呈現。

江振誠說：「RAW一直以來的創作，都是我為RAW打造的獨有風格，而Restaurant ANDRE，則是代表著『Andre Chiang』的個人料理作風；因此這一系列菜色的複雜和精準程度，必須由我直接指導才能夠完整地呈現，無法假他人之手。」

關於RAW團隊的全新打造，江振誠認為：「在經過六年的鍛鍊後，現今由Chef Ben帶領的廚房團隊經驗和技術已經相當優秀，我認為他們能勝任更成熟的烹飪技巧，然而這些Restaurant ANDRE的經典料理，對他們來說卻彷彿像是『歷史課本』般的傳奇。這次『ANDRE IS BACK』春季菜單，團隊和我都非常享受這種一起簡簡單單開心做菜的過程，能夠手把手地教導團隊，一一重現我的創作過程，也讓他們親眼見識平時比較少接觸的味道組合及細膩的料理技術，不僅回歸了我料理的『初心』，更是切實的『傳承』。」

在RAW這次的春季菜單「ANDRE IS BACK！」當中，將呈現數道Restaurant ANDRE最經典雋永，也符合現正時令的料理，Chef Andre特別提到：「這次除了融合RAW 和Restaurant ANDRE的特色風格，更收納了我自己最喜歡、最想要介紹給沒機會造訪，或是回味《八角哲學》料理中最重要的幾道菜！」

Restaurant ANDRE的招牌開胃小點「黑森林膠囊」，用黑櫻桃、黑橄欖、黑醋栗和義式黑醋製作，再加上紫蘇、酢醬草和雞鬃藻的調味和口感，一口咬下，十足開胃的酸度瞬即滿溢入喉。

「海味昆布脆片」以「大海的鮮味」為味覺主角，熟成一百個小時的帆立貝搭配昆布脆片，加上油封燉檸和紫蔥花、茴香花、芫荽花的清香，在品嚐濃郁鮮味的同時也帶有清爽的香檸氣息。

「芽小麥水針卷」將春季限定的水針魚以炙燒炭烤的方式處理，再包覆塔塔帶來兩種不同溫度，搭配焦化味噌跟南法春天的指標性料理——Barigoule，一種常用於拌煮朝鮮薊的傳統料理方式，再灑上芽小麥。「芽小麥」是小麥燃燒澱粉轉化成醣隨即發芽的48小時內，長出1至1.5公分時食用，在此時的小麥最甜且最營養的階段，去呈現出這道料理由冬迎春，大地萬物復甦的味道。

「經典黑松露鴨肝暖凍（“Memory 1997”）」是江振誠於1997年時在法國「感官花園」餐廳所創作的第一道菜色，只有使用松露和鴨肝兩種食材的一道經典料理，這道菜也奠定了江振誠獨特的料理風格。

從那時起，這道料理就此跟著他，無論是在世界各地客座，或是Restaurant ANDRE每一個餐期，都沒有例外。江振誠說：「這不僅是Restaurant ANDRE的招牌，也是一道非常有意義的菜，它提醒著我料理的初心；也讓我時時銘記，23年前的我，是從哪裡開始的。」

「皇家貓眼葡萄蘿莎斯」是一道經典的夢幻料理，將葡萄切成薄片再一一拼接，給予了細緻的滋味，也展現甜點團隊的精湛刀法。粉紅香檳、白桃和覆盆子的搭配，入口滿滿後莓果香甜氣息，是最經典、也是做工最繁複的一道料理。