殿堂級演出隨時享 古典音樂大師齊聚LINE TV數位劇場

微縮最強組合「山田卓司×鄭鴻展」首度攜手於華山展60件台日精選之作，「微縮人生特展」自開展以來在模型圈討論度極高，到展觀看的微縮迷、模型控反應叫好叫座，如今也即將於4月5日迎來閉展日，呼籲尚未進展品嘗舊時光味道的粉絲們，快把握清明/兒童連假與家人好友們來趟微縮懷想之旅。

2021-03-25 15:29