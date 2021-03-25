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殿堂級演出隨時享 古典音樂大師齊聚LINE TV數位劇場

聯合新聞網 / 聯合數位文創
古典樂大師作品《巴倫波因X貝多芬全本鋼琴協奏曲系列》現在可在LINE TV欣賞。圖／梅迪奇藝術頻道提供
古典樂大師作品《巴倫波因X貝多芬全本鋼琴協奏曲系列》現在可在LINE TV欣賞。圖／梅迪奇藝術頻道提供

去年九月，LINE TV與udnFunLife攜手合作「udn數位劇場」，開創專屬表演藝術節目的線上平台「藝文表演館」，集結台灣眾多原創表演團隊，提供觀眾精彩多元的藝文節目觀賞，猶如台灣版線上百老匯。今年，「udn數位劇場」引進「梅迪奇藝術頻道」海外古典樂節目，包括全球知名的指揮家丹尼爾．巴倫波因（D. Barenboim）、克勞迪奧．阿巴多（C. Abbado），以及電影配樂大師顏尼歐．莫利克奈（E. Morricone）等多位大師作品，要讓喜愛古典樂的觀眾隨時都能享受殿堂級的音樂視覺饗宴。

被封為「義大利音樂國寶」的著名作曲家莫利克奈，去年因病驟逝，歐美樂壇、影壇頓失一位傳奇人物。回顧莫利克奈一生，參與的影視配樂高達五百多部，為昆汀．塔倫提諾（Q. Tarantino）、朱塞貝．托納多雷（G. Tornatore）等知名導演指定合作的作曲家。即將在數位劇場曝光的《決鬥-莫利克奈西部電影音樂LIVE秀》，是由丹麥國家交響樂團演出莫利克奈的多部電影配樂，帶領觀眾重返《荒野大鏢客》、《四海兄弟》、《惡棍特工》等經典場景，遨遊在狂野熱血的西部世界中。

古典駭客二人組Igudesman & Joo翻轉管弦樂團，顛覆你對古典音樂的認識！圖／梅迪奇藝術頻道提供
古典駭客二人組Igudesman & Joo翻轉管弦樂團，顛覆你對古典音樂的認識！圖／梅迪奇藝術頻道提供

而另一位大師級人物，現年78歲的猶太裔指揮家巴倫波因，早年以鋼琴家身分風靡樂壇，25歲首次以指揮身分在歐美等地率團演出，堪稱是天才音樂家。獲獎無數的他不僅是頂尖樂團「柏林愛樂」的榮譽指揮，更是錄音史上少數將貝多芬全數重要鋼琴作品都重新灌錄的人，可以說是受到貝多芬影響最深的現代音樂家之一。《巴倫波因X貝多芬全本鋼琴協奏曲系列》便是由巴倫波因同時身兼獨奏及指揮，率領柏林國立管絃樂團一同演繹貝多芬全本五首鋼琴協奏曲，一系列的演出彷彿見證貝多芬協奏曲的藝術進化與演變。

此外，影響後世甚多的指揮巨擘阿巴多，與芝加哥交響、維也納愛樂、柏林愛樂等樂團，重新詮釋奧地利重要音樂家馬勒作品的精湛演出，也將在數位劇場陸續上架，值得愛樂者細細品味。想觀賞最優質的古典樂節目，請至LINE TV「藝文表演館-數位劇場」；更多精彩內容，歡迎加入「數位劇場」Facebook粉絲專頁

劇場 貝多芬 交響樂團

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