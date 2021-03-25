運動天王聊什麼？Lewis Hamilton對談Tom Brady

俗話說「王不見王」，兩個領域中的佼佼者通常彼此都有競爭意識，但體育場上卻不盡然，更多時候也有惺惺相惜、英雄惜英雄的相知意味。什麼場合能讓NFL優秀的四分衛湯姆布雷迪（Tom Brady）和F1一級方程式冠軍Lewis Hamilton暢所欲言？原來這是沙夫豪森萬國表（IWC）發表的全新影片「侃侃而談（TALKING BIG）」。

事實上能湊成這場兩位偉大運動員的對談，起因來自兩人皆是IWC的超級好朋友、品牌大使。Lewis Hamilton早與IWC合作多年，2019年六度拿下F1方程式世界冠軍時，IWC也曾推出一款IWC大型飛行員萬年曆腕錶「路易斯．漢米爾頓」特別版以茲慶賀；而曾6次奪Super Bowl冠軍、4次獲Super Bowl最有價值球員、16度拿下分區冠軍的湯姆布雷迪（Tom Brady），則是在2019年六月出任IWC全球大使。