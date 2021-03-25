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潮到爆！ 貝克漢為翰格藍爵威士忌柑橘新口味代言

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
貝克漢親自為翰格藍爵單一穀類威士忌所推出的柑橘新口味現身。 圖／摘自貝克漢IG。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
貝克漢親自為翰格藍爵單一穀類威士忌所推出的柑橘新口味現身。 圖／摘自貝克漢IG。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

翰格藍爵（Haig Club）單一穀類威士忌是烈酒集團帝亞吉歐攜手大衛‧貝克漢（David Beckham），以及英國娛樂界教父賽門‧ 福勒（Simon Fuller）、還有世界上最早釀造威士忌的Haig家族，所共同推出的單一穀物蘇格蘭威士忌。

這也是Haig Club品牌創立近400年來，所推出的第一款單一穀類威士忌，主張跳脫傳統威士忌講求繁複的品飲經驗，講求回歸單純品飲的樂趣，當年一上市就備受時尚潮人喜愛。

單一穀類威士忌是採用小麥，玉米等未發芽的穀物作為原料，所釀製的威士忌。特色是口感香甜柔和，融合了香草、奶油糖和太妃糖的馥郁芬芳，經常還帶著蜂蜜與熱帶水果的香氣。威士忌一般來說以純飲或加冰塊為主，由於翰格藍爵不同於傳統的威士忌，它的香草和奶香，外加順到喉嚨也叫好的滑順、不掩蓋其他食材料的純淨感，也相當適合用來調配各式調酒。

這次翰格藍爵單一穀類威士忌所推出的柑橘新口味，依舊維持時尚感十足的藍色方形瓶身，只是加上橘黃色的柑橘字樣與圖案，一樣出動全球最性感的男人貝克漢，親自製作一杯加上薑汁汽水與柑橘切片之後的翰格藍爵柑橘口味特調，讓人光是看這片就已經覺得心曠神怡。

由貝克漢親手製作的特調，光用看的就讓人心曠神怡。 圖／摘自貝克漢IG。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
由貝克漢親手製作的特調，光用看的就讓人心曠神怡。 圖／摘自貝克漢IG。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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