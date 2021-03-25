7-11國際冰品節開吃！首波20款新冰、3大特色必吃推薦

天氣逐漸回暖，正要邁入冰品飲料的旺季，7-ELEVEN「國際冰品節」掌握消費者愛嚐鮮的特性，首波推出20款獨家創意冰品及進口話題新冰搶市，其中首推獨家販售的「健司纖三薯QQ雪糕」、年銷量超過百萬支的日本NIJIYA雪派系列新品「巧克力風味雪派」、升級版的「森永經典牛奶糖聖代」、「酷聖石鐵觀音珍珠冰銅燒」等，即日起至4月20日同步展開指定新冰上巿嘗鮮價2件95折優惠。

超商是消費者購買冰品的主要通路，根據7-ELEVEN觀察，高顏值、風味佳是吸引年輕族群購買的首要關鍵，看好近年「冰品甜點化」趨勢，引進世界各國人氣冰品。今年7-ELEVEN「國際冰品節」首波強打「超有梗創意系」、「熱意全消清爽系」、「日本定番甜蜜系」等3大賣點、共20款新品，當中最特別的是「健司纖三薯QQ雪糕」，地瓜製成的美味薯片零食變身冰品，保留原始濃郁地瓜風味，嚴選在地農作57號、66號、73號優質地瓜，還有紫地瓜的雲彩紋路、吃得到QQ地瓜圓，是高顏值的網美系雪糕，售價48元。

7-ELEVEN獨家販售的「酷聖石鐵觀音珍珠冰銅燒」將銅鑼燒搭配鐵觀音冰淇淋與黑糖珍珠，口感豐富，售價70元，另一款「酷聖石角落小夥伴布蕾風味冰銅燒」則有銅鑼燒、冰淇淋、烤布蕾等3層好滋味，售價72元；「森永經典牛奶糖聖代」是日本森永暢銷口味經典的牛奶糖聖代2021年升級版，奶油口感更濃郁，售價79元，「森永經典巧克力聖代」可吃到巧克力醬、巧克力冰淇淋、香草冰淇淋及巧克力脆片，售價69元。

年銷量超過百萬支的日本NIJIYA雪派系列，黑糖撞奶、珍珠奶茶、福岡草莓香草、宇治抹茶紅豆等4種口味各有擁護者，今年除了4款口味再度回歸之外，還推出全新的巧克力風味雪派，採用日本直輸巧克力冰淇淋，搭配獨家巧克力片夾層技術，最大特色就是獨家巧克力色的派皮，口感香醇、甜而不膩，售價79元。即日起至4月20日NIJIYA指定商品可享第2件6折。

7-ELEVEN還推出「井村屋銅鑼燒抹茶冰淇淋卷」及「井村屋銅鑼燒香草冰淇淋卷」、「嘎哩嘎哩君剉冰棒-可樂風味」、「ICE比菲多原味」、「LOTTE酷立食冰淇淋-可爾必思」及「LOTTE Coolish酷立吸冰淇淋-香草口味」等獨家冰品。另一款超商通路獨家的「形動力雪酪冰淇淋」系列為純天然、無添加人工香料，熱量只有72大卡、口感綿密 ，立體水果浮雕造型更帶來視覺上的冰涼奢華享受，共有芒果、覆盆莓、奇異果等3種口味，售價皆為79元。