不讓「鳳梨」專美於前 萬寶龍「萊姆」金 甜美接手！

二月、三月，鳳梨一度成為全民水果、全民瘋農產。鳳梨的黃澄顏色，甜美而多汁。而黃色也常與金色相仿，但彩度、價值，自不可相提並論。萬寶龍近日推出全新研發貴金屬「萊姆金」，以特殊比例帶來新視覺，不讓「鳳梨」甜美於前。

所謂的萊姆金（Lime Gold）是萬寶龍以特殊合金製成，混合了18K金（Au 750‰）、銀（Ag 238‰）和鐵（Fe 12‰），形成獨特復古美感。為襯托新款44毫米18K萊姆金表殼，萬寶龍「1858系列追針計時腕表限量款」選擇飾有太陽放射紋的金色表盤，同時用以顯示小時刻度的阿拉伯數字時標、酪梨與教堂行指針的外緣，則使用少見的湖水綠，金綠和諧。