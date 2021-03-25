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不讓「鳳梨」專美於前 萬寶龍「萊姆」金 甜美接手！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍特殊的「萊姆金（Lime Gold）」，混合了18K金（Au 750‰）、銀（Ag 238‰）和鐵（Fe 12‰）組成。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍特殊的「萊姆金（Lime Gold）」，混合了18K金（Au 750‰）、銀（Ag 238‰）和鐵（Fe 12‰）組成。圖 / 萬寶龍提供。

二月、三月，鳳梨一度成為全民水果、全民瘋農產。鳳梨的黃澄顏色，甜美而多汁。而黃色也常與金色相仿，但彩度、價值，自不可相提並論。萬寶龍近日推出全新研發貴金屬「萊姆金」，以特殊比例帶來新視覺，不讓「鳳梨」甜美於前。

所謂的萊姆金（Lime Gold）是萬寶龍以特殊合金製成，混合了18K金（Au 750‰）、銀（Ag 238‰）和鐵（Fe 12‰），形成獨特復古美感。為襯托新款44毫米18K萊姆金表殼，萬寶龍「1858系列追針計時腕表限量款」選擇飾有太陽放射紋的金色表盤，同時用以顯示小時刻度的阿拉伯數字時標、酪梨與教堂行指針的外緣，則使用少見的湖水綠，金綠和諧。

38毫米面盤中央猶如螺旋的數字與刻度，是能為可見或可聽見現象量度「距離」的「測距儀」，加上面盤外側可量測「速度」的「測速儀」，讓腕表成為鍛鍊大腦邏輯的強大計算工具。由257沒零件組成的單按把計時機芯MB M16.31並具備精美繁複的打磨修飾，表款並採全世界限量18只生產。想嚐嚐萊姆的酸甜滋味？手腳要快。

萬寶龍1858系列追針計時腕表限量款，全球限量18只，價格未定。圖 / 萬寶龍提供。
萬寶龍1858系列追針計時腕表限量款，全球限量18只，價格未定。圖 / 萬寶龍提供。
MB M16.31精美繁複的打磨修飾，由257枚零件組成，並可於透明後底蓋欣賞。圖 / 萬寶龍提供。
MB M16.31精美繁複的打磨修飾，由257枚零件組成，並可於透明後底蓋欣賞。圖 / 萬寶龍提供。
MB M16.31手上鍊機芯，是由萬寶龍表廠自製，具備單按把計時碼表、追針計時碼表、測速儀和測距儀等特色與功能。圖 / 萬寶龍提供。
MB M16.31手上鍊機芯，是由萬寶龍表廠自製，具備單按把計時碼表、追針計時碼表、測速儀和測距儀等特色與功能。圖 / 萬寶龍提供。

鳳梨 腕表 教堂

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