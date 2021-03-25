帶放大鏡品舊時光蹤跡 連假來趟微縮懷想之旅

微縮最強組合「山田卓司×鄭鴻展」首度攜手於華山展60件台日精選之作，「微縮人生特展」自開展以來在模型圈討論度極高，到展觀看的微縮迷、模型控反應叫好叫座，如今也即將於4月5日迎來閉展日，呼籲尚未進展品嘗舊時光味道的粉絲們，快把握清明/兒童連假與家人好友們來趟微縮懷想之旅。

微縮展覽展出日本微縮「電視冠軍-情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展兩位大師的夢幻逸品，作品皆以微縮技法用心刻畫、微型化豐富人物的表情和情景的營造，保留永恆的感動瞬收於六十件特選作品當中。於此你可感受到，在毫釐之間如實呈現的幾可亂真的微縮世界，試圖帶領民眾回到封塵已久的泛黃憶事裡，藉以喚醒兒時的回憶、快樂的純真年代，娓娓訴說箇中人生故事。

山田卓司《公車站》。圖／聯合數位文創 提供

主辦單位聯合數位文創表示微縮製作難度高，藝術家創作之餘，往往將自身生活經驗展現在作品中，因此展場根據老師作品精心打造成昭和風味，呈現年代與懷舊的氣氛。至今參展的大批粉絲也紛紛表示來到微縮人生特展很有一秒到日本的感覺，讓人有如身陷在日本遊歷觀光般。

台日兩位大師以精密技法在日常場景中加入想像，創作出豐富的角色、具有生活及歷史感的故事背景，將大家對於古早與人情味的共通記憶，濃縮其中，賦予作品生命力。邀請民眾利用最後連假前往感受與經歷微縮人生的視界！

鄭鴻展《出礦坑的美和商店》。圖／聯合數位文創提供