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減醣花椰菜食譜／增加飽足感！南瓜燴牛肉花椰米飯

上優文化 / 鄭慶雯等著
南瓜燴牛肉花椰米飯。圖／上優文化提供
南瓜燴牛肉花椰米飯。圖／上優文化提供

想要嘗試一下花椰菜米做的料理，不知道如何做才會好吃？花椰菜除了是低熱量高纖維的蔬菜，巧妙運用能完美搭配其他食材，有效增加飽足感，還有機會降低每日熱量的攝取，快來跟達人一起學吧！

※備註：本文僅為一般家庭料理食譜參考，專業減重需洽醫院與醫師諮詢。

【南瓜燴牛肉花椰米飯】

份量： 1人份

食譜：鄭慶雯

●　準備材料

1. 白花椰菜 100g

2. 南瓜 50g

3. 牛肉片 50g

4. 生鮮香菇朵2朵、櫛瓜20g

5. 蒜頭2瓣、薑適量

●　準備作業

1. 白花椰菜切末，煮熟

2. 南瓜(30g)蒸熟加適量水，搗成泥

3. 南瓜(20g)去皮切小丁

4. 生鮮香菇、櫛瓜切片

5. 蒜頭去皮、薑切末

●　調味料

海鹽、無糖白醬油、白胡椒粉、橄欖油

●　做法

1. 備鍋入橄欖油，炒香蒜瓣、薑末，再入香菇片、櫛瓜片、南瓜丁拌炒。

2. 續放入牛肉片、花椰菜米、無糖白醬油拌炒8分熟。

3. 倒入南瓜泥拌炒均勻，撒入海鹽、白胡椒粉調味。

【以上摘文選自《減醣健身-神奇的花椰菜》、作者：鄭慶雯老師與減醣健身教育團隊、圖文提供：上優文化】

書名／《減醣健身-神奇的花椰菜》、作者／鄭慶雯老師與減醣健身教育團隊、圖／上優文化提供
書名／《減醣健身-神奇的花椰菜》、作者／鄭慶雯老師與減醣健身教育團隊、圖／上優文化提供

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