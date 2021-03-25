聽新聞
test
0:00 / 0:00
減醣花椰菜食譜／增加飽足感！南瓜燴牛肉花椰米飯
想要嘗試一下花椰菜米做的料理，不知道如何做才會好吃？花椰菜除了是低熱量高纖維的蔬菜，巧妙運用能完美搭配其他食材，有效增加飽足感，還有機會降低每日熱量的攝取，快來跟達人一起學吧！
※備註：本文僅為一般家庭料理食譜參考，專業減重需洽醫院與醫師諮詢。
【南瓜燴牛肉花椰米飯】
份量： 1人份
食譜：鄭慶雯
● 準備材料
1. 白花椰菜 100g
2. 南瓜 50g
3. 牛肉片 50g
4. 生鮮香菇朵2朵、櫛瓜20g
5. 蒜頭2瓣、薑適量
● 準備作業
1. 白花椰菜切末，煮熟
2. 南瓜(30g)蒸熟加適量水，搗成泥
3. 南瓜(20g)去皮切小丁
4. 生鮮香菇、櫛瓜切片
5. 蒜頭去皮、薑切末
● 調味料
海鹽、無糖白醬油、白胡椒粉、橄欖油
● 做法
1. 備鍋入橄欖油，炒香蒜瓣、薑末，再入香菇片、櫛瓜片、南瓜丁拌炒。
2. 續放入牛肉片、花椰菜米、無糖白醬油拌炒8分熟。
3. 倒入南瓜泥拌炒均勻，撒入海鹽、白胡椒粉調味。
【以上摘文選自《減醣健身-神奇的花椰菜》、作者：鄭慶雯老師與減醣健身教育團隊、圖文提供：上優文化】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言