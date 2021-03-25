來台南吃一波！ 12家知名甜點店推鳳梨創意甜品

台南鳳梨4、5月盛產，除了常見的鳳梨入菜，台南市農業局今年特別媒合深藍、霜花亭、肥貓咖啡等12家知名甜點店，從4月起聯合推出鳳梨創意甜品並祭出優惠，包括加購鳳梨甜點39元、鳳梨冰茶買一送一等，要用實際行動力挺鳳梨農。

農業局長謝耀清指出，知名甜點咖啡店「奇美食品幸福工廠」、林志玲婚禮儀式指定甜點店「霜花亭」、有千層蛋糕界LV之稱的「深藍咖啡館」、法國藍帶甜點主廚「歐巴黎法式甜點」、「伯虎在旗樓·台南」、「肥貓咖啡」、冰品調飲店「光芒果子·小旅行」、「尚禾黑糖粉圓冰」、「双利冰饌研習所」、「冰塔」、「Bark露天茶飲酒」、「關廟區農會」等業者，這次都配合台南鳳梨甜點行銷活動推出鳳梨創意商品，讓鳳梨華麗變身。

奇美食品幸福工廠營運經理胡育齊表示，消費者只要購買任何麵包類商品，即可用39元加購鳳梨甜點，或是購買10入鳳梨酥禮盒，即加贈台南在地新鮮鳳梨一顆，每周限定100顆自取。另外，餐廳也推出點主餐送鳳梨水果盒。

為感謝醫護人員，双利冰饌研習所店長謝秉勳說，防疫期間與醫護同行，醫護相關人員出示證件，來店享鳳梨冰品一律8折。

霜花亭推出鳳梨特調、舒芙雷鬆餅及鳳梨Q鬆餅。深藍咖啡館則有「鳳梨長塔」。肥貓咖啡4月5日開賣鳳梨磅蛋糕。歐巴黎法式甜點則有「關廟土鳳梨費南雪」、「鳳梨慕斯蛋糕」等。伯虎在旗樓·台南推出「鳳飛飛可麗露」、「買鳳可頌」。關廟區農會推鳳梨吐司、鳳梨脆片。尚禾黑糖粉圓冰推「鳳梨火山冰」。

光芒果子老闆江健智說，他採用關廟金鑽鳳梨製成「旺萊之心」，用關廟土鳳梨、玉井愛文芒果、百香果、檸檬製成「夏日水果派對」。冰塔推「鳳梨雷蒙」。Bark露天茶飲酒推鳳梨冰茶、創意調酒買一送一優惠。