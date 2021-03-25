未滿12歲孩童「免費日式串炸吃到飽」！限時5天
來自日本大阪，標榜可以享受串炸DIY吃到飽的「串家物語」，在4月連假期間推出兒童節專屬優惠，只要12歲以下孩童就可免費用餐。至於同樣源自日本的「吉豚屋」，同樣在連假期間推出慶祝活動，只要是4月壽星，就可享指定新品88折的優惠。
串家物語提供有海鮮、肉品、蔬菜的30餘種食材，讓顧客可以使用桌上配置的油炸鍋自行DIY料理，同時並提供甘口醬、柑橘醋、辛口醬等多款醬汁，還有多種飲料、甜點，均採無限供應，頗受親子家庭歡迎，目前在南港、板橋、台中均有門市，平日午餐每人490元，晚餐與例假日為590元。
為慶祝兒童節，串家物語在4月1日至4月5日期間，訂位成功者可享「未滿12歲孩童免費用餐」的優惠（需出示身份證件）。活動期間每日12:00至14:30，以及17:30至19:00時段，各限10組孩童免費，其餘時段則不限制，1位大人限配1位孩童。
台灣吉豚屋在4月1日至4月5日期間，則針對壽星推出專屬優惠，凡是「4月壽星」，可享新品「起司蕃茄雞排系列」88折優惠。起司蕃茄系列是使用現炸雞腿排為主角，搭配上帶有顆粒口感的蕃茄醬料與起司，具有濃郁甘甜的口感，共有丼飯、定食2種選擇，定價各為199、239元。
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