快訊

塵封50年！ 圓山東密道今亮相 全長67公尺、84階梯

F-5E朱冠甍失事殉職案 空軍首度證實肇因：機械故障

未滿12歲孩童「免費日式串炸吃到飽」！限時5天

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
串家物語推出「未滿12歲孩童免費」的限時活動。圖／串家物語提供
串家物語推出「未滿12歲孩童免費」的限時活動。圖／串家物語提供

來自日本大阪，標榜可以享受串炸DIY吃到飽的「串家物語」，在4月連假期間推出兒童節專屬優惠，只要12歲以下孩童就可免費用餐。至於同樣源自日本的「吉豚屋」，同樣在連假期間推出慶祝活動，只要是4月壽星，就可享指定新品88折的優惠。

串家物語提供有海鮮、肉品、蔬菜的30餘種食材，讓顧客可以使用桌上配置的油炸鍋自行DIY料理，同時並提供甘口醬、柑橘醋、辛口醬等多款醬汁，還有多種飲料、甜點，均採無限供應，頗受親子家庭歡迎，目前在南港、板橋、台中均有門市，平日午餐每人490元，晚餐與例假日為590元。

為慶祝兒童節，串家物語在4月1日至4月5日期間，訂位成功者可享「未滿12歲孩童免費用餐」的優惠（需出示身份證件）。活動期間每日12:00至14:30，以及17:30至19:00時段，各限10組孩童免費，其餘時段則不限制，1位大人限配1位孩童。

台灣吉豚屋在4月1日至4月5日期間，則針對壽星推出專屬優惠，凡是「4月壽星」，可享新品「起司蕃茄雞排系列」88折優惠。起司蕃茄系列是使用現炸雞腿排為主角，搭配上帶有顆粒口感的蕃茄醬料與起司，具有濃郁甘甜的口感，共有丼飯、定食2種選擇，定價各為199、239元。

吉豚屋所推出的起司蕃茄雞排定食，每套239元。圖／吉豚屋提供
吉豚屋所推出的起司蕃茄雞排定食，每套239元。圖／吉豚屋提供

日本 連假 兒童節

延伸閱讀

JHVL／壽星領軍 衛冕軍新園再闖冠軍戰

兒童節連假晚上也好玩！竹市推光雕秀、街頭藝人表演

食譜／櫻花紅酒蕃茄豬燉菜 吃起來超滿足又營養

乳酪芝士塔「5折」吃！義美87週年慶祭6大優惠，3/30壽星最狂好康必收

相關新聞

未滿12歲孩童「免費日式串炸吃到飽」！限時5天

來自日本大阪，標榜可以享受串炸DIY吃到飽的「串家物語」，在4月連假期間推出兒童節專屬優惠，只要12歲以下孩童就可免費用...

櫻桃鴨肉火腿您吃過嗎？畜試所開發4種新口味火腿技轉

火腿不僅只有原味以及黑胡椒口味，農委會畜試所開發具紅麴粉、櫻桃鴨胸肉、紅蘿蔔及三星蔥等4種特殊風味的火腿，且在今年元旦與...

辻利茶舗打造「金箔抹茶霜淇淋」！快閃新竹享買1送1

來自日本京都的「辻利茶舗」在今年春天以櫻花為概念，透過金箔、奶蓋、淋醬等不同元素，推出櫻吹雪金箔抹茶霜淇淋、春櫻奶蓋輕抹...

好美！花香伴繽紛景致 台北玫瑰園特殊品種大解密

台北玫瑰展開展至今，湧入一波波賞花人潮，700種玫瑰顏色繽紛，除了常見的紅白粉色，還有更多跳脫人們印象中的品種，像是蔓玫...

慶中捷試營運 在台鐵「3共站車站」拍照享限時優惠

台中捷運今天恢復試營運。台鐵局說，為歡迎軌道經濟生力軍的加入，特別與車站商場合作，於台鐵新烏日站（捷運綠線高鐵台中站）、...

香港富商劉鑾雄再拍賣藏酒！葡萄酒神作現身

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。