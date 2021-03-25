快訊

塵封50年！ 圓山東密道今亮相 全長67公尺、84階梯

F-5E朱冠甍失事殉職案 空軍首度證實肇因：機械故障

聽新聞
test
0:00 / 0:00

櫻桃鴨肉火腿您吃過嗎？畜試所開發4種新口味火腿技轉

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
火腿不僅只有原味以及黑胡椒口味，農委會畜試所開發具紅麴粉、櫻桃鴨胸肉、紅蘿蔔及三星蔥等4種特殊風味的火腿，且在今年元旦與加工業者簽約進行技術移轉。圖／畜試所提供
火腿不僅只有原味以及黑胡椒口味，農委會畜試所開發具紅麴粉、櫻桃鴨胸肉、紅蘿蔔及三星蔥等4種特殊風味的火腿，且在今年元旦與加工業者簽約進行技術移轉。圖／畜試所提供

火腿不僅只有原味以及黑胡椒口味，農委會畜試所開發具紅麴粉、櫻桃鴨胸肉、紅蘿蔔及三星蔥等4種特殊風味的火腿，且在今年元旦與加工業者簽約進行技術移轉。畜試所表示，火腿的配方及製造技術已相當成熟，除製作火腿外，技術還可以運用在熱狗等產品。

畜試所表示，蔥為高纖的蔬菜，含有鈣、維生素C、β胡蘿蔔素、膳食纖維等營養素；紅蘿蔔顏色艷麗、嫩脆多汁、味道鮮美、甘甜可口、營養豐富；紅麴可提供豔麗的色澤、產生芬芳的香氣及甘甜的美味。

因此，畜試所針對紅麴粉、紅蘿蔔及三星蔥等原料進行探討，以開發具宜蘭特色風味，並提供消費者更多元化的火腿新產品，增加農民收益及提升加工業者的生產技術與利潤。

畜試所表示，通常市售火腿皆使用豬肉來製作且風味上變化較少，畜試所宜蘭分所為養鴨中心，該研究使用豬後腿肉為主，搭配肉質鮮嫩且有彈性的櫻桃鴨胸肉製成「鴨肉火腿」、搭配色澤鮮豔與香氣芬芳的紅麴粉製成「豬肉火腿」、搭配營養豐富與色澤亮麗的紅蘿蔔製成「紅蘿蔔火腿」、搭配口感細嫩與脆甜的三星蔥製成「三星蔥火腿」，對消費者來說，更具有健康概念，也促進消費者的購買慾，提高加工業者競爭力。

畜試所表示，經過試驗，總生菌數方面，火腿在-18℃凍藏四個月後其總生菌數在3萬以下(cfu/g)，符合衛生標準限量10萬以下(cfu/g)，仍維持良好的火腿品質；在感官品評方面，火腿在-18℃凍藏四個月後接受性仍佳，各項品質測定，也符合衛生安全的標準。

火腿不僅只有原味以及黑胡椒口味，農委會畜試所開發具紅麴粉、櫻桃鴨胸肉、紅蘿蔔及三星蔥等4種特殊風味的火腿，且在今年元旦與加工業者簽約進行技術移轉。圖／畜試所提供
火腿不僅只有原味以及黑胡椒口味，農委會畜試所開發具紅麴粉、櫻桃鴨胸肉、紅蘿蔔及三星蔥等4種特殊風味的火腿，且在今年元旦與加工業者簽約進行技術移轉。圖／畜試所提供

農民 農委會

延伸閱讀

日職／昔日高中巨砲下放二軍 火腿OB：這會害了他

日職／王柏融爭取開季名單利多 清宮幸太郎遭下放二軍

日職／首打點出爐仍無用！ 火腿5人外野輪值不見王柏融

日職／台灣球員近況淒慘 開季一軍應只有宋家豪

相關新聞

未滿12歲孩童「免費日式串炸吃到飽」！限時5天

來自日本大阪，標榜可以享受串炸DIY吃到飽的「串家物語」，在4月連假期間推出兒童節專屬優惠，只要12歲以下孩童就可免費用...

櫻桃鴨肉火腿您吃過嗎？畜試所開發4種新口味火腿技轉

火腿不僅只有原味以及黑胡椒口味，農委會畜試所開發具紅麴粉、櫻桃鴨胸肉、紅蘿蔔及三星蔥等4種特殊風味的火腿，且在今年元旦與...

辻利茶舗打造「金箔抹茶霜淇淋」！快閃新竹享買1送1

來自日本京都的「辻利茶舗」在今年春天以櫻花為概念，透過金箔、奶蓋、淋醬等不同元素，推出櫻吹雪金箔抹茶霜淇淋、春櫻奶蓋輕抹...

好美！花香伴繽紛景致 台北玫瑰園特殊品種大解密

台北玫瑰展開展至今，湧入一波波賞花人潮，700種玫瑰顏色繽紛，除了常見的紅白粉色，還有更多跳脫人們印象中的品種，像是蔓玫...

慶中捷試營運 在台鐵「3共站車站」拍照享限時優惠

台中捷運今天恢復試營運。台鐵局說，為歡迎軌道經濟生力軍的加入，特別與車站商場合作，於台鐵新烏日站（捷運綠線高鐵台中站）、...

香港富商劉鑾雄再拍賣藏酒！葡萄酒神作現身

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。