櫻桃鴨肉火腿您吃過嗎？畜試所開發4種新口味火腿技轉

火腿不僅只有原味以及黑胡椒口味，農委會畜試所開發具紅麴粉、櫻桃鴨胸肉、紅蘿蔔及三星蔥等4種特殊風味的火腿，且在今年元旦與加工業者簽約進行技術移轉。畜試所表示，火腿的配方及製造技術已相當成熟，除製作火腿外，技術還可以運用在熱狗等產品。

畜試所表示，蔥為高纖的蔬菜，含有鈣、維生素C、β胡蘿蔔素、膳食纖維等營養素；紅蘿蔔顏色艷麗、嫩脆多汁、味道鮮美、甘甜可口、營養豐富；紅麴可提供豔麗的色澤、產生芬芳的香氣及甘甜的美味。

因此，畜試所針對紅麴粉、紅蘿蔔及三星蔥等原料進行探討，以開發具宜蘭特色風味，並提供消費者更多元化的火腿新產品，增加農民收益及提升加工業者的生產技術與利潤。

畜試所表示，通常市售火腿皆使用豬肉來製作且風味上變化較少，畜試所宜蘭分所為養鴨中心，該研究使用豬後腿肉為主，搭配肉質鮮嫩且有彈性的櫻桃鴨胸肉製成「鴨肉火腿」、搭配色澤鮮豔與香氣芬芳的紅麴粉製成「豬肉火腿」、搭配營養豐富與色澤亮麗的紅蘿蔔製成「紅蘿蔔火腿」、搭配口感細嫩與脆甜的三星蔥製成「三星蔥火腿」，對消費者來說，更具有健康概念，也促進消費者的購買慾，提高加工業者競爭力。