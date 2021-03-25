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辻利茶舗打造「金箔抹茶霜淇淋」！快閃新竹享買1送1

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
櫻吹雪金箔抹茶霜淇淋，每支250元。圖／辻利茶舗提供
櫻吹雪金箔抹茶霜淇淋，每支250元。圖／辻利茶舗提供

來自日本京都的「辻利茶舗」在今年春天以櫻花為概念，透過金箔、奶蓋、淋醬等不同元素，推出櫻吹雪金箔抹茶霜淇淋、春櫻奶蓋輕抹茶等一系列限定商品，姓名中有「ㄔㄨㄣ」或「ㄧㄥ」同音者，還有機會免費品嚐。針對即將開幕的新竹巨城快閃店，並有「買1片辻利濃茶卷，送1杯辻利抹茶拿鐵」的限時優惠。

此次辻利茶舗所推出的「櫻吹雪金箔抹茶霜淇淋」，使用石臼研磨的上等抹茶拌入霜淇淋中，為霜淇淋帶來回甘不甜膩的濃郁茶香，再奢侈地撒上金箔，並以日本直送的櫻花點綴，呈現宛若櫻花綻放飄落的景象，每支250元。復刻回歸的「春櫻奶蓋輕抹茶」，採用日本國產的八重櫻，經醃漬後再結合奶霜，透過甜鹹交錯的風味，突顯現刷抹茶的香氣，每杯150元。

除此之外，「春櫻濃抹茶鬆餅套餐」以大份量的抹茶鬆餅，搭配櫻花奶霜淋醬、鹽漬櫻花，以及經典的白玉串、蜜紅豆相襯，帶來滿滿的春日氣息。鬆餅還可依照客人喜好，添加抹茶霜淇淋或黑糖蜜。同時套餐搭配有煎茶、焙茶或玄米茶，每套295元。為慶祝春季限定餐點上市，4月2日至4月5日期間，姓名中有「ㄔㄨㄣ」或「ㄧㄥ」同音者，即可挑戰擲骰子，最大獎可免費品嚐任一款春季限定餐點。

另外自4月1日起，辻利茶舗將前往「新竹巨城」快閃一個半月。店內將會販售輕抹茶、辻利抹茶拿鐵等經典飲品，還有獨家的「莓好抹茶拿鐵」。同時集結辻利濃茶卷、抹茶生乳酪蛋糕、青檸抹茶塔，推出「辻利抹茶三重奏」，原價780元，快閃優惠680元。另有經典抹茶組、辻利濃茶捲、經典抹茶生乳酪蛋糕，以及母親節限定的「抹漾莓果慕斯蛋糕」等多款商品。

4月2日至4月5日期間，於新竹巨城快閃店買「辻利濃茶卷（切片）」就送「辻利抹茶拿鐵」，原價290元，優惠價150元，每人限購1組，每日限量20組。同時亦有持電影票根享飲品88折、飲品／霜淇淋加購優惠、母親節蛋糕預購優惠等不同方案。

春櫻濃抹茶鬆餅套餐，每套295元。圖／辻利茶舗提供
春櫻濃抹茶鬆餅套餐，每套295元。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗今年春季推出3款限定商品。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗今年春季推出3款限定商品。圖／辻利茶舗提供

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