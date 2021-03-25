好美！花香伴繽紛景致 台北玫瑰園特殊品種大解密

台北玫瑰展開展至今，湧入一波波賞花人潮，700種玫瑰顏色繽紛，除了常見的紅白粉色，還有更多跳脫人們印象中的品種，像是蔓玫「粉伊莎夫人」、香氣濃厚的攀緣玫瑰「白色伊甸園」，以及淺紫色稀有種「薰衣草絨球」，展區內超過5000珠玫瑰展期只到4月4日，是適合親子同遊的好去處。

公園處長黃淑如表示，今年除了原有2個展區，更新闢「五彩玫瑰園」、「育種家花園」及「園藝植物佈展區」等三大展區，所有的花株都有品種標示。今年天候有利植物生長，玫瑰園許多少見的珍品玫瑰競相綻放，加上季節性繁花點綴，淡淡的花香伴隨著色彩繽紛的夢幻景緻。

圓山管理所主任蘇新富介紹今年的特殊品種，像是花海區超人氣花牆蔓玫「粉伊莎夫人」，粉紅花瓣與含苞待放的蓓蕾在綠葉襯托下格外的嬌嫩；來自法國的爬藤蔓性玫瑰「莫梅森的紀念品」，重瓣深杯型、花瓣白色微帶淺粉紅色，是多花、具有強香的四季開花茶玫瑰品種。

蘇新富說，品種區內栽培名為「萬眾矚目」的強香特殊玫瑰，擁有紫色斑塊花心，是從世界唯一生長在沙漠的玫瑰波斯單葉玫瑰育種而來，被譽為是改良後最美麗、最新奇的品種；只有春季開花的現代大花攀緣玫瑰「白色伊甸園」，一面花牆能開數百朵花，可以作為花拱、花柱，白色花瓣中心帶有淺粉杏色、淡香，有白色龍沙寶石之稱。

另外，淺紫色稀有種「薰衣草絨球」為清香品種，具有非常強的抗病性和耐熱性，適合在陽台及盆栽種植；來自日本的鮮橙色「花音」，帶有香甜的水果清香，會隨時間逐漸轉為杏橙色，四季開花、開花後不易凋謝；還有高人氣的「雪拉莎德」，特色是尖尖的、帶有霧面紫桃紅色花瓣，水果香為基底，混合淡淡茶香及香料的香氣，辨識度非常高。