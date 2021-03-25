聽新聞
test
0:00 / 0:00
慶中捷試營運 在台鐵「3共站車站」拍照享限時優惠
台中捷運今天恢復試營運。台鐵局說，為歡迎軌道經濟生力軍的加入，特別與車站商場合作，於台鐵新烏日站（捷運綠線高鐵台中站）、大慶站、松竹站三個共站車站推出限時優惠活動，旅客只要用手機出示與中捷或台鐵三個共站車站合照的任一照片，在台鐵前述3個車站貼有「TR共讚」標誌的店家都可享有優惠。
台鐵說，共站或共構車站一向是城市生活與消費的重心，例如五鐵共站的台北站Breeze商場、板橋站Global Mall商場及同時有Global Mall及City Link進駐的南港站帶給當地居民及往來旅客不同的消費體驗，在享受便利轉乘體驗同時，也滿足了生活需求。
台鐵說，台中捷運綠線開通後，將有三個站與台鐵相連接，給乘客更便利的轉乘服務。台鐵與中捷為了宣導轉乘的便利性，合作推出「共讚優惠」活動，吸引不少知名店家參與，例如新烏日站-Family Mart商場的周氏蝦捲提供蝦餅三包300元（每日限量100包）、安維斯租車除平日租車全車款租一送一外再加贈精美小禮物，薔薇派和加點堂也都祭出買五送一的優惠，鐵道故事館更是難得祭出全館九折共襄盛舉，大慶站的溫點咖啡亦大手筆將咖啡、奶蓋全品項和鳳梨冰茶全部買一送一，松竹站的王媽媽肉骨茶則有打卡免費送肉骨茶清湯的活動，更多優惠訊息都可以到台中捷運的官網查詢。
台鐵和中捷指出，該次活動希望增加與乘客的互動性，以與捷運或台鐵車站合照為優惠憑據，不過如果消費者提供乘車票券或電子票證，也都一率享有折扣，雙方希望透過這次與臺鐵商場的結合，讓軌道運輸不再只是移動的工具，更能成為市民生活記憶的載具。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言