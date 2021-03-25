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香港富商劉鑾雄再拍賣藏酒！葡萄酒神作現身

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣。圖／蘇富比提供
香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣。圖／蘇富比提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

香港蘇富比（Sotheby’s）洋酒及烈酒春季拍賣將於2021年4月16日起至18日止一連三日舉辦，總估價6,500萬港元起，由劉鑾雄窖藏佳釀第二部份揭開序幕。來自香港知名企業家暨藝術收藏家劉鑾雄的洋酒，上季拍賣創造完售的白手套佳績。本季於4月16日登場的第二部分專場，共148項拍品，總估價2,400萬港元起，有包括柏翠堡等多達58項大瓶裝拍品，偏好大瓶裝藏家不可錯過。而焦點拍品則是有「葡萄酒之神」美譽的Henri Jayer作品，共有逾百瓶極受酒藏家追捧的Vosne-Romanée Cros Parantoux上拍。而另一件令人矚目的拍品則是年份早至1865年的 Chateau d’Yquem，此瓶本身已是一個珍貴的葡萄酒史。

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※飲酒過量，害人害己。

緊接於4月17日登場的「珍稀佳釀」專場共呈941項拍品，總估價逾3,350萬港元。其中一系列精品來自一位蘇富比長期客戶，包括Ornellaia’s Archivio Storico的垂直年份系列。同場拍賣還有共50項來自傳奇釀酒師Henry Jayer於1970年代至1990年代間的作品，包括一瓶神話級1978年Vosne-Romanée Cros Parantoux、4瓶1.5升裝1986年Cros Parantoux，與兩瓶1986年Richebourg。

最後於4月18日舉辦的香港首個「珍稀烈酒」拍賣，將有一整套酒廠直送的Black Bowmore單一麥芽威士忌，除了五瓶蒸餾於1964、於1993至2016年間陸續推出的Black Bowmore，並附John Galvin設計的定製陳列櫃，以及可造訪Bowmore酒廠的難得體驗，拍賣收益也將捐贈艾雷島（Islay）的慈善機構，估價400萬港元起。

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香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣，此次拍品包括Henri Jayer於1985年推出的Vosne-Romanée Cros Parantoux。。圖／蘇富比提供
香港蘇富比將於2021年4月16日舉辦「劉鑾雄窖藏佳釀第二部份」拍賣，此次拍品包括Henri Jayer於1985年推出的Vosne-Romanée Cros Parantoux。。圖／蘇富比提供
香港蘇富比將於2021年4月17日舉辦的「珍稀佳釀」專場，拍品包括木盒裝的1988年DRC精選。圖／蘇富比提供
香港蘇富比將於2021年4月17日舉辦的「珍稀佳釀」專場，拍品包括木盒裝的1988年DRC精選。圖／蘇富比提供

香港 酒駕 葡萄酒

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