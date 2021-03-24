歡慶150週年 智利酒王Don Maxmiano 垂直品飲

來自智利伊拉蘇（Errazuriz）酒廠的Don Maxmiano Founder's Reserve酒款，是許多人心目中的傳奇性夢幻酒款，因為它自2004至2014年總共22場世界巡迴柏林盲評會中，總共獲得5次第一名，15次打敗名列法國五大酒莊的拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild），是名符其實的「智利酒王」。

伊拉蘇酒廠為歡慶150週年，特別限量釋出旗艦酒款Don Maxmiano Founder's Reserve的特殊老年份1983、2005、2007、2010、2012年份酒款，並同時發表2017最新上市年份，進行垂直品飲。

在6個酒款當中，每個酒款都很出色。伊拉蘇酒廠的首席釀酒師Francisco Baettig Hidalgo，特別為台灣的垂直品飲活動錄製了影片，詳細的講述葡萄園風土與每一款酒款的特色、釀酒細節，帶領現場逐步品飲每一款的Don Maxmiano，每一個年份的變化與風味都讓現場驚訝與讚嘆。

其中，年份1983的酒款色澤依舊明亮，莓果香氣依舊新鮮可人，絲毫不顯老態。伊拉蘇首席釀酒師Francisco Baettig Hidalgo表示：「這支酒再繼續陳放個10~15年，都不成問題。」

年份2005年的酒款，是個人非常喜歡的一個年份，也是在柏林盲評會拿過最多第一名的一個年份。它完全是新世界國家葡萄酒的風格，明媚動人，充滿巧克力、紅色莓果、與煙草、松露的香氣，一飲難忘。

正好在酒廠創建150週年發行的2017年份的Don Maxmiano，則展現了豐富的果香與複雜的風味，散發著櫻桃、覆盆子等紅色水果的香氣，更深一層有著可可和丁香的氣息，最後由一絲紫羅蘭花朵的芬芳畫上句點。和香氣相互呼應，在口中可以嘗到櫻桃、覆盆莓和黑醋栗的風味，伴著可可和丁香的香甜，尾韻悠長又讓人愉悅，陳年實力令人期待。 伊拉蘇首席釀酒師Francisco Baettig Hidalgo。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 伊拉蘇酒廠Don Maxmiano Founder's Reserve Cabernet Sauvignon垂直品飲，相當難得。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 Don Maximiano Founder's Reserve Cabernet Sauvignon 2017是適逢酒廠創立150週年的特殊年份，建議售價4500元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康