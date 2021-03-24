歡慶150週年 智利酒王Don Maxmiano 垂直品飲

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Don Maximiano Founder's Reserve Cabernet Sauvignon 1983是該酒款首發年份。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Don Maximiano Founder's Reserve Cabernet Sauvignon 1983是該酒款首發年份。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

來自智利伊拉蘇（Errazuriz）酒廠的Don Maxmiano Founder's Reserve酒款，是許多人心目中的傳奇性夢幻酒款，因為它自2004至2014年總共22場世界巡迴柏林盲評會中，總共獲得5次第一名，15次打敗名列法國五大酒莊的拉菲古堡（Chateau Lafite Rothschild），是名符其實的「智利酒王」。

伊拉蘇酒廠為歡慶150週年，特別限量釋出旗艦酒款Don Maxmiano Founder's Reserve的特殊老年份1983、2005、2007、2010、2012年份酒款，並同時發表2017最新上市年份，進行垂直品飲。

在6個酒款當中，每個酒款都很出色。伊拉蘇酒廠的首席釀酒師Francisco Baettig Hidalgo，特別為台灣的垂直品飲活動錄製了影片，詳細的講述葡萄園風土與每一款酒款的特色、釀酒細節，帶領現場逐步品飲每一款的Don Maxmiano，每一個年份的變化與風味都讓現場驚訝與讚嘆。

其中，年份1983的酒款色澤依舊明亮，莓果香氣依舊新鮮可人，絲毫不顯老態。伊拉蘇首席釀酒師Francisco Baettig Hidalgo表示：「這支酒再繼續陳放個10~15年，都不成問題。」

年份2005年的酒款，是個人非常喜歡的一個年份，也是在柏林盲評會拿過最多第一名的一個年份。它完全是新世界國家葡萄酒的風格，明媚動人，充滿巧克力、紅色莓果、與煙草、松露的香氣，一飲難忘。

正好在酒廠創建150週年發行的2017年份的Don Maxmiano，則展現了豐富的果香與複雜的風味，散發著櫻桃、覆盆子等紅色水果的香氣，更深一層有著可可和丁香的氣息，最後由一絲紫羅蘭花朵的芬芳畫上句點。和香氣相互呼應，在口中可以嘗到櫻桃、覆盆莓和黑醋栗的風味，伴著可可和丁香的香甜，尾韻悠長又讓人愉悅，陳年實力令人期待。

伊拉蘇首席釀酒師Francisco Baettig Hidalgo。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
伊拉蘇首席釀酒師Francisco Baettig Hidalgo。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
伊拉蘇酒廠Don Maxmiano Founder's Reserve Cabernet Sauvignon垂直品飲，相當難得。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
伊拉蘇酒廠Don Maxmiano Founder's Reserve Cabernet Sauvignon垂直品飲，相當難得。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Don Maximiano Founder's Reserve Cabernet Sauvignon 2017是適逢酒廠創立150週年的特殊年份，建議售價4500元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Don Maximiano Founder's Reserve Cabernet Sauvignon 2017是適逢酒廠創立150週年的特殊年份，建議售價4500元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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