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想念東京旅行嗎？日本業者推出線上賞櫻、新名所大公開

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
吉野櫻示意圖。 圖／Ingimage
吉野櫻示意圖。 圖／Ingimage

日本今年櫻花早開，東京已經宣布滿開狀態。有日本業者為了滿足民眾無法赴日旅遊的渴望，推出線上賞櫻行程，除了賞櫻，線上旅行也會前往知名建築師隈研吾監修、去年開幕所澤「Sakura Town」，以及在2020年紅白歌合戰，一夕成為矚目話題「書架劇場」。

東京都今年染井吉野櫻開花，較往年提早12天，追平開始統計以來最早開花的紀錄，更在22日進入滿開狀態。日本旅行社Cool Japan Travel推出線上賞櫻團，根據規劃，包括千鳥淵櫻花道等，線上賞櫻將搭乘敞篷雙層巴士，在兩小時內走遍東京的賞櫻勝地。由旅日作家張維中、旅遊網紅「東京走著瞧—包柏」、「Yunique瓶顆旅居日本中—瓶顆」導覽講解。

另一場線上旅團，則會帶民眾對新開幕的日本新景點，可以先睹為快。包括深受疫情的影響延至去年11月才開幕的「Sakura Town」，是一座全新型態複合設施，園區內集結博物館、美術館、圖書館、展演館、體驗型EJ動漫酒店、特色商店等多元設施；還有去年紅白歌合戰成為話題的「書架劇場」，書架劇場藏書約3萬本，巨大的書架展示空間，搭配24個螢幕配合影音，形成光雕投影秀。甚至還有機會可以進入非公開區域，滿足好奇心。

日本 東京

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