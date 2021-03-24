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星宇5月13日新闢胡志明航線 每周三班明正式開賣
星宇航空今宣布，將於5月13日開闢「桃園-胡志明市」航線，明天上午十點正式開賣。這也是星宇航空繼東京、大阪、曼谷及吉隆坡，於疫情期間再度逆勢開闢的亞洲重點城市，初期以每周3班往返，服務往來台越洽公的旅客、長期旅居當地的台商及其親友，並提供便利的貨運服務。
星宇航空表示，越南為我國企業重要投資地之一，胡志明市位於越南東南部，為該國第一大城，是越南經濟、貿易、交通及文化中心，看好該航點的商務旅運需求及貨運市場，並考量未來北美航線開航，可吸引來往越南及北美兩地的轉機旅客。自5月13日起，每周三、四、六飛航桃園至胡志明市航線。
因應疫情期間越南僅開放特定對象申請搭機入境，星宇航空提醒，台北出發旅客務必預先查詢並備妥相關旅遊文件，詳情可參閱星宇航空官網-星宇即時報及駐越南台北經濟文化辦事處資料。
星宇航空表示，目前以4架A321neo機隊飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪及吉隆坡等六個航點，除了後續9架A321neo逐步交機，也將於今年底迎來首架A330-900中長程客機。
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