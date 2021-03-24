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只送不賣！肯德基打造「炸雞圍兜兜」 大口吃雞不掉屑
在國外曾經推出過許多炸雞創意商品的「肯德基」，在台正式成立「瘋狂炸雞俱樂部」，首波推出只送不賣的「炸雞圍兜兜」，特殊的設計，可以牢牢接住吃炸雞時掉下的碎片。另外肯德基也推出「狂饗桶」套餐，集結5塊咔啦脆雞、蛋撻、雙色轉轉QQ球與飲料，優惠價279元。活動期間參與粉書活動，就有機會獲得狂饗桶買1送1優惠券。
過去肯德基曾於國外推出炸雞防曬乳、炸雞指甲油、炸雞沐浴乳、炸雞洞洞鞋、炸雞香氛蠟燭等創意商品，此次在台獨家推出的「炸雞圍兜兜」，號稱為炸雞而生，除了使用肯德基爺爺的經典服裝配色外，下方還設有接物空間，可以接住吃炸雞過程中所掉下的碎片，也能增添吃雞時的樂趣，可供重複使用。
肯德基此次還新推出「狂饗桶」，內含有包含5塊咔啦脆雞、2顆原味蛋撻、1份雙色轉轉QQ球、2杯小冰紅茶，組合價279元。加價3元，還可升級為椒香麻辣脆雞。而在3月25日至4月12日期間，分享指定貼文，週週抽「狂饗桶買1送1券」，共計抽出600份。另外購買桶餐、多人餐，登錄發票即可參加抽獎，有機會獲得「炸雞圍兜兜」。業者表示，炸雞圍兜兜目前僅限抽獎能夠獲得，預計將於4月12日抽出。
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