快訊

美中會後又槓上法國？中共「戰狼模式」全面升級

遺產卡住繳不出稅？聰明人用二招成功將遺產換現金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貓眼妝、玫瑰唇噴仙氣！Blackpink Rosé勾人色號曝光

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
YSL訂製奢華皮革彩妝盤 #01 PARIS／3,600元。圖／YSL提供
YSL訂製奢華皮革彩妝盤 #01 PARIS／3,600元。圖／YSL提供

近期單飛出專輯的南韓女團Blackpink成員Rosé朴彩英，首張單飛專輯「R」發行就有好成績，單曲「On The Ground」奪下超多冠軍，而Rosé除了音樂迷人外，絕美噴仙氣的彩妝，也讓許多粉絲敲碗想知道。其中她近期愛畫的貓眼妝、玫瑰粉嫩唇，清純又帶點迷濛魅力，色號也全都曝光，每個女孩都能跟隨Rosé畫出迷幻玫瑰妝感。

Rosé的迷幻玫瑰唇，不是霸氣款，反而帶有一種溫柔迷幻感，原來就是YSL時尚印記絲絨唇露#16裸色記號，一上嘴瞬間化為水潤質地，抿嘴後，慢慢變為霧光的自然裸粉色調，唇露搭配首創訂製絲絨斜面刷頭，能貼合雙唇，將飽和柔霧色彩8小時持久不掉色。

而Rosé深邃、能勾人的靈氣貓眼妝，來自YSL訂製奢華皮革彩妝盤 #01 PARIS，可以先用深色眼影，畫出貓眼的輪廓，提升深邃感，再用大地棕，在下眼瞼加強出迷濛眼神，整體還能顯白，亞洲女生超適合。

有點玫瑰紅暈的腮紅，則是混搭了YSL時尚宣言訂製情書腮紅#5無花果暖橘，再疊擦#6粉嫩玫紅 ，獨特裸紗無重力粉質，讓臉上無刷痕，持久又平滑。

Blackpink Rosé的妝容色號大公開。圖／摘自IG
Blackpink Rosé的妝容色號大公開。圖／摘自IG
YSL時尚印記絲絨唇露#16裸色記號／1,360元。圖／YSL提供
YSL時尚印記絲絨唇露#16裸色記號／1,360元。圖／YSL提供
YSL時尚宣言訂製情書腮紅#5無花果暖橘／1,900元。圖／YSL提供
YSL時尚宣言訂製情書腮紅#5無花果暖橘／1,900元。圖／YSL提供
YSL時尚宣言訂製情書腮紅#6粉嫩玫紅／1,900元。圖／YSL提供
YSL時尚宣言訂製情書腮紅#6粉嫩玫紅／1,900元。圖／YSL提供
Blackpink Rosé的貓眼妝、玫瑰唇，飄出仙氣。圖／摘自IG
Blackpink Rosé的貓眼妝、玫瑰唇，飄出仙氣。圖／摘自IG

YSL

延伸閱讀

台北／花博新生公園滿園春色關不住，微距鏡頭下玫瑰綻放捕捉浪漫春色

YSL華服穿不完 好想把ROSÉ朴彩英衣櫃搬回家

外媒票選「最性感女星」！BLACKPINK Jennie美貌更勝「黑寡婦」等好萊塢女神奪亞軍，冠軍是最她

「人間芭比」自曝從不節食！BLACKPINK Lisa減肥計劃易上手，只需做到三點就能成功

相關新聞

星宇5月13日新闢胡志明航線 每周三班明正式開賣

星宇航空今宣布，將於5月13日開闢「桃園-胡志明市」航線，明天上午十點正式開賣。這也是星宇航空繼東京、大阪、曼谷及吉隆坡...

只送不賣！肯德基打造「炸雞圍兜兜」 大口吃雞不掉屑

在國外曾經推出過許多炸雞創意商品的「肯德基」，在台正式成立「瘋狂炸雞俱樂部」，首波推出只送不賣的「炸雞圍兜兜」，特殊的設...

關穎減肥超狠！空腹20小時維持少女時期體態

已經兩年沒有出席時尚活動的關穎，今天難得為了義大利時尚品牌Brunello Cucinelli「出門放風」！目前可以說是...

想念東京旅行嗎？日本業者推出線上賞櫻、新名所大公開

日本今年櫻花早開，東京已經宣布滿開狀態。有日本業者為了滿足民眾無法赴日旅遊的渴望，推出線上賞櫻行程，除了賞櫻，線上旅行也...

貓眼妝、玫瑰唇噴仙氣！Blackpink Rosé勾人色號曝光

近期單飛出專輯的南韓女團Blackpink成員Rosé朴彩英，首張單飛專輯「R」發行就有好成績，單曲「On The Gr...

遠百大店帶小店衝刺 精品美妝雙指標母親節力拚80億

不出國內需商機持續火熱，今年各家百貨幾乎都是兩位數成長，遠東百貨第一季整體業績成長近2成，其中精品成長42％，家電也因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。