貓眼妝、玫瑰唇噴仙氣！Blackpink Rosé勾人色號曝光

近期單飛出專輯的南韓女團Blackpink成員Rosé朴彩英，首張單飛專輯「R」發行就有好成績，單曲「On The Ground」奪下超多冠軍，而Rosé除了音樂迷人外，絕美噴仙氣的彩妝，也讓許多粉絲敲碗想知道。其中她近期愛畫的貓眼妝、玫瑰粉嫩唇，清純又帶點迷濛魅力，色號也全都曝光，每個女孩都能跟隨Rosé畫出迷幻玫瑰妝感。

Rosé的迷幻玫瑰唇，不是霸氣款，反而帶有一種溫柔迷幻感，原來就是YSL時尚印記絲絨唇露#16裸色記號，一上嘴瞬間化為水潤質地，抿嘴後，慢慢變為霧光的自然裸粉色調，唇露搭配首創訂製絲絨斜面刷頭，能貼合雙唇，將飽和柔霧色彩8小時持久不掉色。

而Rosé深邃、能勾人的靈氣貓眼妝，來自YSL訂製奢華皮革彩妝盤 #01 PARIS，可以先用深色眼影，畫出貓眼的輪廓，提升深邃感，再用大地棕，在下眼瞼加強出迷濛眼神，整體還能顯白，亞洲女生超適合。