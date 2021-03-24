遠百大店帶小店衝刺 精品美妝雙指標母親節力拚80億

不出國內需商機持續火熱，今年各家百貨幾乎都是兩位數成長，遠東百貨第一季整體業績成長近2成，其中精品成長42％，家電也因為國人在家時間變多、成長4成，為成長強勁兩大業種，美妝也有10%左右成長。遠百母親節首波以化妝品及內睡衣為主的「美麗購物節」，即日起至4月14日展開，推出化妝品、內睡衣單筆滿3,000送300，單筆滿萬再加送200。

目前仍無法出國採購，加上台灣疫情控制穩定，看好內需消費大爆發，在母親節檔期銷量最火熱的美妝，遠百今年備貨量比去年再多15%。國際精品、名品買氣持續強勁，台中大遠百第一季精品業績更是大幅成長50%，業者表示，在台中的精品VIP每次出手，都是上百萬、上千萬的買。另外，遠百信義A13精品有40%成長、新竹大遠百成長30%、板橋大遠百精品也有20%成長。

遠百今年的美麗購物節、母親節加總，業績力拚80億、成長10％，化妝品預計成長逾15%、精品更有30%以上高成長。除了大店表現好，3月淡季包括板橋中山店、桃園店、新竹店與高雄店趁勢舉辦20年感謝慶，也帶動各店成長30～60％不等。

遠百營運長林彰豐表示，今年成長動能來自各店改裝「大店帶小店」衝刺成績，板橋大遠百、台中大遠百等大店均有新櫃陸續進駐，像是台中大遠百引進合點壽司、進駐全台第二家樂高專門店。板橋大遠百也將迎來沐浴保養香氛SABON、SAKImoto Bakery嵜本生吐司等新櫃。藏壽司繼進駐板橋中山店後，預計在6月底進駐桃園遠百。

另外，有50年歷史的寶慶店計畫打掉重蓋，改造時程「快則2年、慢則3年」，30年的嘉義店也計畫改裝拉皮，另外，竹北遠百預計在今年第三季開幕登場。