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遠傳friDay購物遶境朝聖特輯！聯名商品、小物2.5折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
鎮瀾宮獨家授權潮感運動3件組（含潮有感涼感巾、壓縮腿套、減壓健走襪），遠傳friDay購物3折特價480元。圖／遠傳friDay購物提供
鎮瀾宮獨家授權潮感運動3件組（含潮有感涼感巾、壓縮腿套、減壓健走襪），遠傳friDay購物3折特價480元。圖／遠傳friDay購物提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月9日晚間展開，遠傳friDay購物發現，自2月底宣布起駕日期後，站上「媽祖」、「平安」、「消毒」、「健行」等關鍵字短短一周即突破萬筆，相關商品買氣也較1月翻倍成長。遠傳friDay購物成立專區推薦遶境必備商品，包括鎮瀾宮獨家授權遶境隨行小物潮感3件組、GoPro旅行組、三星快充行動電源等，最低可享2.5折起優惠，讓遶境裝備輕鬆升級。

每年大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動均創造龐大商機，根據遠傳friDay購物統計，去年受疫情影響，許多人改為購買媽祖聯名商品，如口罩、消毒液、抽取式衛生紙等，尋求信仰保佑慰藉，其中大甲媽祖版抽取式衛生紙占相關商品銷量高達7成最熱銷；今年疫情較為趨緩，預估參與遶境人數將大增，遠傳friDay購物特別規畫健行相關商品，如健走鞋、涼感巾、防曬商品、運動相機等，3月份至今整體買氣均較前一個月成長超過3成。

遠傳friDay購物除了整理遶境行前必備商品，另設「媽祖遶境朝聖特輯」讓消費者可輕鬆選購所需商品，並依據5大方面給予選購建議：

一、食：今年因防疫關係，餐點提供由大鍋菜點心改為餐盒，建議自備環保餐具與水壺，減少免洗餐具的使用，既衛生又能減少垃圾量。

二、衣：參與遶境除了需準備一套全新衣物向媽祖恭賀祝誕外，個人換洗衣物建議也以輕薄透氣為主；防曬漁夫帽、防曬乳及涼感巾等也是遶境期間的建議穿搭。

三、住：雖然遶境時宮廟會提供香客住宿，但因人數眾多、不一定有位置可睡，建議自備睡袋以備不時之需。另可攜帶媽祖聯名款全效防護納米離子水，隨時維持個人清潔。

四、行：遶境需要連走9天，好走的運動鞋更重要，搭配壓縮腿套、減壓襪套可讓行走更輕鬆。遠傳friDay購物推出「鎮瀾宮獨家授權健行3件組」下殺3折

五、記錄用品：大甲媽祖遶境被國際媒體喻為全球年度三大盛事之一，無論是使用攝影機、手機等，都可以將一年一度盛大、感動的畫面記錄下來。推薦GoPro旅遊必備組、快充行動電源等商品，才不會錯失任何一秒精彩畫面。

得意抽取式衛生紙（100抽 X 24包 X 3袋）／箱－好神限定版（大甲媽祖版），遠傳friDay購物7.4折特價699元。圖／遠傳friDay購物提供
得意抽取式衛生紙（100抽 X 24包 X 3袋）／箱－好神限定版（大甲媽祖版），遠傳friDay購物7.4折特價699元。圖／遠傳friDay購物提供
露得清海灘終極防護防曬隔離乳SPF 50+／PA+++（198ml），遠傳friDay購物買1送1售價509元。圖／遠傳friDay購物提供
露得清海灘終極防護防曬隔離乳SPF 50+／PA+++（198ml），遠傳friDay購物買1送1售價509元。圖／遠傳friDay購物提供
大甲鎮瀾宮聯名媽祖口罩兩盒，遠傳friDay購物售價608元。圖／遠傳friDay購物提供
大甲鎮瀾宮聯名媽祖口罩兩盒，遠傳friDay購物售價608元。圖／遠傳friDay購物提供

遶境 大甲媽祖

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