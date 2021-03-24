上果嶺的快活 CORUM泡泡表 復古風格草上飛

綠油油的草皮一望無際，揮舞著手中球桿、小白球應聲高飛，在空中畫出優美弧線而後落地，這無疑是高爾夫球之所以深受喜愛的原因之一。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）從「果嶺」得到靈感，推出一只Bubble 47 Golf Bronze腕表，將表面模仿高爾夫球的凹凸質地，比對上青銅的懷舊質感，別有一番巧趣。

47毫米的青銅表殼，特別經舊化處理，與一般略帶黃色的青銅帶有更為咖啡、鏽蝕的成色。47毫米的尺寸搭配弧形藍寶石水晶玻璃，正是「泡泡」的命名由來，面盤裡仿高爾夫球的凹凸質地，加上泡泡表鏡的變形效果，別有一翻賞玩樂趣，全球限量30只，訂價約29萬8,000元。

有別於CORUM的刻意仿舊深色，萬寶龍（Montblanc）的1858系列單按把計時腕表Origins限量款，則像父執輩流傳下來的訂製西服，有著古色古香的青銅成色。品牌嘗試向Minerva表廠的一款軍事風格計時腕表致意，當時1930年代的原作使用19-09HC機芯、並具備單按把計時碼表功能，可憑單手、單一按鍵，操作計時碼表的開始、暫停、歸零。

新一代的1858系列單按把計時腕表Origins限量款，使用表廠自製的MB M16.29單按把計時機芯，並具備特殊的軍官式開蓋表背。打開底蓋，內側除有珍珠圓點魚鱗紋打磨，更有一段花式草寫英文字句：「Ré-édition du chronographe militaire Minerva des années 1930 doté d’un calibre fait main dans la pure tradition horlogère suisse」，翻成中文則為「復刻1930年代Minerva軍事計時腕表，搭載秉持瑞士製錶工藝傳統打造的手工機芯」。