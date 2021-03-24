快訊

英特爾PK台積電 謝金河提出3點挺「護國神山」

江宏傑遭爆被福原愛「視訊離婚」 日本網友發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上果嶺的快活 CORUM泡泡表 復古風格草上飛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
想欣賞MB M16.29單按把計時機芯？軍官式開蓋表背是萬寶龍1858系列單按把計時腕表Origins限量款的一大特色。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。
想欣賞MB M16.29單按把計時機芯？軍官式開蓋表背是萬寶龍1858系列單按把計時腕表Origins限量款的一大特色。圖 / 萬寶龍提供（合成圖）。

綠油油的草皮一望無際，揮舞著手中球桿、小白球應聲高飛，在空中畫出優美弧線而後落地，這無疑是高爾夫球之所以深受喜愛的原因之一。瑞士鐘表品牌崑崙（CORUM）從「果嶺」得到靈感，推出一只Bubble 47 Golf Bronze腕表，將表面模仿高爾夫球的凹凸質地，比對上青銅的懷舊質感，別有一番巧趣。

47毫米的青銅表殼，特別經舊化處理，與一般略帶黃色的青銅帶有更為咖啡、鏽蝕的成色。47毫米的尺寸搭配弧形藍寶石水晶玻璃，正是「泡泡」的命名由來，面盤裡仿高爾夫球的凹凸質地，加上泡泡表鏡的變形效果，別有一翻賞玩樂趣，全球限量30只，訂價約29萬8,000元。

有別於CORUM的刻意仿舊深色，萬寶龍（Montblanc）的1858系列單按把計時腕表Origins限量款，則像父執輩流傳下來的訂製西服，有著古色古香的青銅成色。品牌嘗試向Minerva表廠的一款軍事風格計時腕表致意，當時1930年代的原作使用19-09HC機芯、並具備單按把計時碼表功能，可憑單手、單一按鍵，操作計時碼表的開始、暫停、歸零。

新一代的1858系列單按把計時腕表Origins限量款，使用表廠自製的MB M16.29單按把計時機芯，並具備特殊的軍官式開蓋表背。打開底蓋，內側除有珍珠圓點魚鱗紋打磨，更有一段花式草寫英文字句：「Ré-édition du chronographe militaire Minerva des années 1930 doté d’un calibre fait main dans la pure tradition horlogère suisse」，翻成中文則為「復刻1930年代Minerva軍事計時腕表，搭載秉持瑞士製錶工藝傳統打造的手工機芯」。

MB M16.29單按把計時機芯具備導柱輪、水平耦合機構、使用未加工德國銀（Maillechort）為原料的主夾板與錶橋，當然還有表廠經典的V形表橋。懷舊、來自過往，但精密與美學都更上層樓，全球限量100只。

CORUM Bubble 47 Golf Bronze腕表，全球限量30只，29萬8,000元。圖 / CORUM提供。
CORUM Bubble 47 Golf Bronze腕表，全球限量30只，29萬8,000元。圖 / CORUM提供。
從1930年代得到零，萬寶龍帶來一只1858系列青銅表殼單按把計時碼表。圖 / 萬寶龍提供。
從1930年代得到零，萬寶龍帶來一只1858系列青銅表殼單按把計時碼表。圖 / 萬寶龍提供。
1930年代的19-09HC手上鍊機芯，具有Minerva機芯廠經典的V形橋板。圖 / 萬寶龍提供。
1930年代的19-09HC手上鍊機芯，具有Minerva機芯廠經典的V形橋板。圖 / 萬寶龍提供。
上果嶺的快活？問CORUM 泡泡表會知道。圖 / CORUM提供。
上果嶺的快活？問CORUM 泡泡表會知道。圖 / CORUM提供。

腕表 瑞士 品牌

延伸閱讀

具南方風格…三星堆最大青銅尊 非「本地特產」

大田 今年拚賺一股本

紅通通就是帥！Bell & Ross青銅腕表再進擊

悔不當初！前職棒球員張誌家 從工人改當直播主

相關新聞

只送不賣！肯德基打造「炸雞圍兜兜」 大口吃雞不掉屑

在國外曾經推出過許多炸雞創意商品的「肯德基」，在台正式成立「瘋狂炸雞俱樂部」，首波推出只送不賣的「炸雞圍兜兜」，特殊的設...

貓眼妝、玫瑰唇噴仙氣！Blackpink Rosé勾人色號曝光

近期單飛出專輯的南韓女團Blackpink成員Rosé朴彩英，首張單飛專輯「R」發行就有好成績，單曲「On The Gr...

遠百大店帶小店衝刺 精品美妝雙指標母親節力拚80億

不出國內需商機持續火熱，今年各家百貨幾乎都是兩位數成長，遠東百貨第一季整體業績成長近2成，其中精品成長42％，家電也因為...

遠傳friDay購物遶境朝聖特輯！聯名商品、小物2.5折起

大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月9日晚間展開，遠傳friDay購物發現，自2月底宣布起駕日期後，站上「媽祖」、「平安」、「消毒...

上果嶺的快活 CORUM泡泡表 復古風格草上飛

綠油油的草皮一望無際，揮舞著手中球桿、小白球應聲高飛，在空中畫出優美弧線而後落地，這無疑是高爾夫球之所以深受喜愛的原因之...

任容萱愛上蕭邦珠寶繽紛春日花園 不想再少女了

來自瑞士的蕭邦（Chopard）是世界上同時專長傳統製表工藝，以及頂級珠寶的極少數品牌之一，每年春秋兩季的頂級珠寶鐘表展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。