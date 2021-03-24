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跟進日威！ 紐西蘭制定威士忌生產新規範

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
紐西蘭致力於提升烈酒製作品質。圖／摘自DSA官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
紐西蘭致力於提升烈酒製作品質。圖／摘自DSA官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紐西蘭法人團體Distilled Spirits Aotearoa（DSA）是由紐西蘭蒸餾酒業所組成的產業組織，日前DSA針對紐西蘭所生產的單一麥芽威士忌（Single Malt Whisky）與調和式威士忌（Blended Whisky），制定明確出生產規範，希望促進紐西蘭威士忌產業的蓬勃發展。

DSA的規範規定在紐西蘭生產的單一麥芽威士忌，原料只限於使用發芽穀物、水和酵母；如果使用大麥芽以外的發芽穀物作為唯一穀物原料，則必須在酒標上註明；必須以批次形式使用銅質壺式蒸餾器蒸餾，且糖化、發酵、蒸餾、熟成和裝瓶必須都在紐西蘭境內進行，裝瓶酒精度數不得低於40% ABV…等。

相對於「日本洋酒酒造組合」針對日本威士忌的新規範，並未對熟成年份有著墨，這套來自紐西蘭的新規範不僅規定「在容量不大於700升的木質酒桶中熟成不低於2年」，也同時規範「所有酒款包裝上的酒齡，只能標識對應酒款中所使用的最年輕原酒的酒齡」。

針對調和式威士忌，則規範「糖化、發酵、蒸餾、熟成和裝瓶必須都在紐西蘭境內進行，只能使用紐西蘭麥芽威士忌和紐西蘭穀物威士忌，裝瓶酒精度數不低得於40% ABV…等。

DSA不僅要求會員遵守這套規範，也將這套規範送進紐西蘭立法機構，希望成為國家法律，讓所有的紐西蘭烈酒業者都能遵守。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Distilled Spirits Aotearoa（DSA）是紐西蘭的酒業法人團體。圖／摘自DSA官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Distilled Spirits Aotearoa（DSA）是紐西蘭的酒業法人團體。圖／摘自DSA官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

紐西蘭 酒精 日本

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