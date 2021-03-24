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任容萱愛上蕭邦珠寶繽紛春日花園 不想再少女了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
任容萱出席蕭邦高級珠寶鐘表展，演繹動物世界珠寶活潑童趣的設計。圖／迪生提供
任容萱出席蕭邦高級珠寶鐘表展，演繹動物世界珠寶活潑童趣的設計。圖／迪生提供

來自瑞士的蕭邦（Chopard）是世界上同時專長傳統製表工藝，以及頂級珠寶的極少數品牌之一，每年春秋兩季的頂級珠寶鐘表展，更是台灣金字塔頂端藏家最看重的展出之一。今春的蕭邦頂級珠寶暨腕表，以春日花園為主題，自3月25日起至3月27日止假台北萬豪飯店展出，採預約制，自瑞士空運來台總價值近10億的上百件瑰麗奢華之作，以繽紛的彩色寶石刻畫繁花的盛開以及栩栩如生的動物，宛如大自然的豐盛饗宴。品牌並於今（3月24）日舉辦記者會，氣質優雅甜美的女星任容萱特地演繹紅地毯系列高級珠寶，猶如花圈般的紅地毯系列華麗花朵項鍊與珠寶表，笑說：「有春天來了、充滿愛的感覺！」

任容萱表示，自己今天配戴的珠寶作品，最喜歡的就是花朵造型項鍊：「一開始被吸引是因為它的碧璽很大顆、每個角度都會散發不同的光芒，顏色繽紛，」她說仔細看，做工非常精緻，各種彩色的花朵高低錯落鑲嵌，並以特殊串珠工法營造鮮活配戴感，同時以輕盈的鈦金屬去平衡份量，「穿戴起來心情很快樂。」而手上配戴的花朵腕表，裝飾表盤周圍的立體花瓣可以透過機關按鈕綻放盛開，「蓮花含苞待放、瞬間綻開來，亮麗的色彩非常炫目。」而她也希望未來能更展露成熟的一面，擺脫可愛、少女風的標籤，希望能朝偶像茱莉雅羅伯茲落落大方的態度與氣質去努力。

蕭邦自1998年開始成為坎城影展的主要贊助商，而長期的合作也讓品牌聯合總裁暨創意總監卡洛琳舍費爾（Caroline Scheufele）針對紅地毯儀式為眾明星名人增添華麗動人的風采，推出迷人的紅地毯系列。此次任容萱所詮釋的花朵項鍊，就是以不同切割的祖母綠、碧璽、月光石、石榴石以及鑽石等，盛開出繽紛的花簇。而現場單價最高的珠寶套組，則為一組鑲嵌上百顆鴿血紅紅寶石的項鍊、耳環、手鍊，以色調溫暖的玫瑰金質襯托來自緬甸的鮮豔紅寶石，大膽的設計則洋溢些許異國風情。

除了紅地毯系列浪漫的春日繁花，任容萱也演繹了多件作品蕭邦著名的動物世界系列珠寶，以童趣的手法呈現討喜的北極熊、貓咪、虎鯨等超人氣動物。其中一款北極熊戒指由多隻可愛的幼熊簇擁中央單顆86.2克拉水晶蛋白石，非常吸睛。「北極熊像小朋友環抱著冰山在玩，也稍微讓人意識到冰山在漸漸融化、要愛護環境」任容萱說，她也很喜歡貓咪手表的設計巧思：「因為Happy Diamonds的鑽石會滑動，就像貓在玩球。」

動物世界系列自2010年推出以來，以活潑生動的姿態、獨具創意的巧思、和細膩精湛的工藝，受全球名媛貴婦喜愛與競相收藏。不論是洋溢著異國情調的動物、生存於各緯度間的昆蟲、甚至是海底深處幽微美麗的魚群，都幻化為動物奇幻王國的一份子。除了精巧可愛的動物戒指，這次亦有瑰麗的大件項鍊，巧妙捕捉到松鼠躍動林梢的瞬間，以及鯉魚悠遊穿梭水中的模樣，精細的珠寶工藝令人驚嘆。

紅地毯系列北極熊戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、黑鑽，643萬元。圖／蕭邦提供
紅地毯系列北極熊戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、黑鑽，643萬元。圖／蕭邦提供
紅地毯系列北極熊戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌單顆86.2克拉水晶蛋白石、鑽石、黑鑽、藍寶石，522萬元。圖／蕭邦提供
紅地毯系列北極熊戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌單顆86.2克拉水晶蛋白石、鑽石、黑鑽、藍寶石，522萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列腕表，18K白金鑲嵌藍寶石、紫水晶、碧璽、石榴石、彩色剛玉、彩鑽、祖母綠、鑽石，3,262萬元。圖／蕭邦提供
頂級珠寶系列腕表，18K白金鑲嵌藍寶石、紫水晶、碧璽、石榴石、彩色剛玉、彩鑽、祖母綠、鑽石，3,262萬元。圖／蕭邦提供
任容萱出席蕭邦高級珠寶鐘表展，演繹動物世界珠寶活潑童趣的設計。圖／迪生提供
任容萱出席蕭邦高級珠寶鐘表展，演繹動物世界珠寶活潑童趣的設計。圖／迪生提供
珍愛蕭邦系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，1,892萬元。圖／蕭邦提供
珍愛蕭邦系列項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，1,892萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二的頂級珠寶系列套組，18K玫瑰金鑲嵌鴿血紅紅寶石、鑽石，項鍊、耳環、手鍊共7,631萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二的頂級珠寶系列套組，18K玫瑰金鑲嵌鴿血紅紅寶石、鑽石，項鍊、耳環、手鍊共7,631萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二的紅地毯系列虎鯨戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌主石4.57克拉梨形切割帕拉依巴碧璽、黑鑽、鑽石，9,33萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二的紅地毯系列虎鯨戒指，獲公平採礦認證之18K白金鑲嵌主石4.57克拉梨形切割帕拉依巴碧璽、黑鑽、鑽石，9,33萬元。圖／蕭邦提供
動物世界系列貓咪腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、黃鑽、黑鑽，246萬元，限量25只。圖／蕭邦提供
動物世界系列貓咪腕表，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、黃鑽、黑鑽，246萬元，限量25只。圖／蕭邦提供
紅地毯系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石，4,708萬元。圖／蕭邦提供
紅地毯系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石，4,708萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二的紅地毯系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、淡藍色珍珠母貝面盤，2,963萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二的紅地毯系列腕表，18K白金鑲嵌鑽石、藍寶石、淡藍色珍珠母貝面盤，2,963萬元。圖／蕭邦提供
任容萱配戴蕭邦高級珠寶紅地毯系列繽紛花卉之作。圖／迪生提供
任容萱配戴蕭邦高級珠寶紅地毯系列繽紛花卉之作。圖／迪生提供
獨一無二的頂級珠寶系列套組，18K玫瑰金鑲嵌鴿血紅紅寶石、鑽石，項鍊、耳環、手鍊共7,631萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二的頂級珠寶系列套組，18K玫瑰金鑲嵌鴿血紅紅寶石、鑽石，項鍊、耳環、手鍊共7,631萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二的紅地毯系列項鍊，18K白金與鈦金鑲嵌碧璽、鑽石、祖母綠、月光石、石榴石，3,560萬元。圖／蕭邦提供
獨一無二的紅地毯系列項鍊，18K白金與鈦金鑲嵌碧璽、鑽石、祖母綠、月光石、石榴石，3,560萬元。圖／蕭邦提供
任容萱配戴蕭邦高級珠寶紅地毯系列繽紛花卉之作。圖／迪生提供
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珠寶 北極熊

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