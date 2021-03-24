A5和牛吃到飽680元起！樂軒「和牛祭」4人同行1人免費

近年全台紛紛以「和牛」為號召，推出和牛鍋物吃到飽。主打精緻日本和牛料理的樂軒，自3月31日起，將推出全新品牌「和牛祭鍋物放題」，標榜為全台首間日本A5和牛「一頭牛吃到飽」的鍋物餐廳，能夠吃到A5和牛22個部位。為慶祝新店開幕，還有4人同行1人免費、免費升等、免服務費等不同的慶祝優惠。

樂軒此次所打造的「和牛祭」位於微風南山5樓，共提供有特製昆布、麻辣、壽喜燒、豚骨、泡菜、藥膳等6種不同的湯底，採用個人鍋的用餐型態。店內依照不同的肉品，提供有680、980、1,580、1,880元等4種不同的用餐方案。其中最頂級的1,880元方案中，可以品嚐日本A5和牛22個部位、澳洲Blackmore 9+純血黑毛和牛、西班牙伊比利豬、台灣桂丁雞等肉品，通通採無限供應。1,580元的方案，則也有A5和牛的8個精選部位可供品嚐。至於價格最親民的680元方案，則可無限享用桂丁雞、伊比利豬、丹麥豬等肉品。