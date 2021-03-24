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台灣業績超乎預期！日本TENGA北上展店 落腳西門町

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
北台灣首間「TENGA SHOP XIMEN」於3月24日正式開幕。圖／TENGA提供
北台灣首間「TENGA SHOP XIMEN」於3月24日正式開幕。圖／TENGA提供

日本知名成人用品品牌TENGA繼去年底在台開出首家門市後，不到3個月即迅速北上展店，選擇進軍年輕族群眾多的西門商圈，並於今(24)日在JR精品百貨盛大開幕，業者表示，西門店除擁有最齊全的系列產品以外，許多周邊產品像是TENGA機器人、TENGA內褲及聯名產品，也都將獨家在此販售，要讓粉絲們一次買好買滿！

現代人關於性的話題愈來愈能被「攤在陽光下」討論，對於成人用品的刻板印象，也不再停留在過往，TENGA去年於台南開設首家TENGA SHOP後，業績超乎預期，為原本同期的五倍，顯見台灣消費者對成人用品的接受度更為開放及提升。

TENGA新門市選擇進駐西門町商圈中的「JR精品百貨」2樓，透過簡單明亮的裝潢，屏除一般對於成人用品店的刻板印象。慶祝新店開幕，業者特別推出雙重開幕活動，第一重：「FLIP家族洞洞樂」，凡於3/25起至3/28到「TENGA SHOP XIMEN」購買任一FLIP產品，即可參加洞洞樂抽獎，獎項包含SOFT&HARD機器人組合、LOVE ME TENGA內褲等超值好禮，且洞洞有獎；第二重：「火箭計畫周邊限量獨家贈」，前一百個前往「TENGA SHOP XIMEN」購買TENGA經典真空杯的消費者，可以獲得TENGA火箭計畫周邊─火箭翅膀乙個，數量有限送完為止。

TENGA新店舖座落於「JR精品百貨」２樓。圖／TENGA提供
TENGA新店舖座落於「JR精品百貨」２樓。圖／TENGA提供
TENGA 西門店擁有最齊全的系列產品。圖／TENGA提供
TENGA 西門店擁有最齊全的系列產品。圖／TENGA提供
TENGA 西門店開幕邀請多位JKF女郎出席。圖／JKF提供
TENGA 西門店開幕邀請多位JKF女郎出席。圖／JKF提供

火箭 西門町 日本

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