台灣業績超乎預期！日本TENGA北上展店 落腳西門町

日本知名成人用品品牌TENGA繼去年底在台開出首家門市後，不到3個月即迅速北上展店，選擇進軍年輕族群眾多的西門商圈，並於今(24)日在JR精品百貨盛大開幕，業者表示，西門店除擁有最齊全的系列產品以外，許多周邊產品像是TENGA機器人、TENGA內褲及聯名產品，也都將獨家在此販售，要讓粉絲們一次買好買滿！

現代人關於性的話題愈來愈能被「攤在陽光下」討論，對於成人用品的刻板印象，也不再停留在過往，TENGA去年於台南開設首家TENGA SHOP後，業績超乎預期，為原本同期的五倍，顯見台灣消費者對成人用品的接受度更為開放及提升。