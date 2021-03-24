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第2鍋101元！「1+1鍋物」進駐101 2種肉品一次滿足
壹加壹餐飲集團繼推出1+1鍋物、辣MINI（1+1鍋物）等品牌後，3月25日將再進軍台北101美食街，設立「1+1鍋物MINI」，主打更為平價的個人鍋物。為慶祝新店開幕，4月1日起還有「第2鍋101元」的限時優惠，讓民眾輕鬆吃鍋。
擁有18年餐飲經驗的壹加壹，2019年於台北東區創立「1+1鍋物」，標榜提供「雙主餐」的個人鍋物，讓民眾可以自由搭配不同的肉款，增添用餐的豐富性。後又陸續打造主打個人麻辣鍋的「辣MINI（1+1鍋物）」，以及價格更親民的「1+1鍋物MINI」。
即將於台北101美食街開幕的1+1鍋物MINI，提供有北海道昆布鍋、養生元氣藥膳鍋、香濃起司牛奶鍋、川蜀麻辣鍋及健康番茄紅湯鍋等5種湯頭選擇。其中「川蜀麻辣鍋」使用數十種中藥材熬煮而成，麻辣中帶著溫潤感；「北海道昆布鍋」則以昆布熬煮湯頭，適合各種肉品與海鮮。主餐則有五花牛肉、豬肉、深海魚等多種肉品可供搭配，每鍋自158～208元不等。
為慶祝新店開幕，4月1日至4月9日期間，1+1鍋物MINI每日均推出「第2鍋101元」的優惠方案，每日限量50名。
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