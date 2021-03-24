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經典彩條+塗鴉簽名 Paul Smith聯名新鞋可愛上市！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
英國時裝設計師Paul Smith攜手西班牙手工鞋履品牌Castaner推出2021春夏膠囊系列鞋款。圖／Paul Smith提供
英國時裝設計師Paul Smith攜手西班牙手工鞋履品牌Castaner推出2021春夏膠囊系列鞋款。圖／Paul Smith提供

許多人都知道，「彩色條紋」是英國時裝設計師Paul Smith標誌性的設計元素，識別度非常高。最近Paul Smith就以「彩色條紋」作為設計主軸，攜手西班牙手工鞋履品牌Castaner推出2021春夏膠囊系列鞋款，結合雙方特色，打造出很適合夏日的帆布、亞麻編織元素鞋款。

Castaner始終沿用創辦人Tomas Serra傳承下來的手工草編製鞋技術，每雙鞋都選用百分之百來自印度的天然黃麻來製作鞋底與鞋跟，同時採用硫化橡膠鞋底並創造獨特的手工壓紋，蔚為特色。這次與Paul Sｍith的合作，將其標誌性彩色條紋重新詮釋在Castaner鞋履上，推出男女鞋款。

女鞋方面，以Castaner經典Carina楔形綁帶鞋為主，Paul Smith粉嫩彩條以寬版樣式印刷在包趾棉質帆布鞋面上。另外利用彩色條紋緞帶交織出層次豐富的鞋面紋路，點綴Jean平底涼鞋。鞋面選用帆布面料、鞋跟飾以粗麻編織、鞋底側邊裝飾鮮明的彩色縫線細節。男鞋以Castaner最為經典的Pablo平底帆布鞋款為基礎，使用數位印刷的方式呈現Paul Smith細條紋和水藍簽名圖騰。每雙聯名鞋款的橡膠鞋底都印製了巨大Paul Smith簽名logo，左腳是Paul、右腳是Smith，同時在彩色皮革鞋墊上壓印Paul親自手繪的太陽與雞尾酒杯塗鴉，彰顯可愛俏皮的品牌精神。

在彩色皮革鞋墊上壓印Paul親自手繪的太陽與雞尾酒杯塗鴉，彰顯可愛俏皮的品牌精神。圖／Paul Smith提供
在彩色皮革鞋墊上壓印Paul親自手繪的太陽與雞尾酒杯塗鴉，彰顯可愛俏皮的品牌精神。圖／Paul Smith提供
彩條綁帶Carina楔形鞋款，10,300元。圖／Paul Smith提供
彩條綁帶Carina楔形鞋款，10,300元。圖／Paul Smith提供
彩條奶油白Jean平底涼鞋，8,300元。圖／Paul Smith提供
彩條奶油白Jean平底涼鞋，8,300元。圖／Paul Smith提供
水藍簽名黑色帆布Pablo鞋款，7,800元。圖／Paul Smith提供
水藍簽名黑色帆布Pablo鞋款，7,800元。圖／Paul Smith提供
在彩色皮革鞋墊上壓印Paul親自手繪的太陽與雞尾酒杯塗鴉，彰顯可愛俏皮的品牌精神。圖／Paul Smith提供
在彩色皮革鞋墊上壓印Paul親自手繪的太陽與雞尾酒杯塗鴉，彰顯可愛俏皮的品牌精神。圖／Paul Smith提供
細彩條Pablo鞋款，7,800元。圖／Paul Smith提供
細彩條Pablo鞋款，7,800元。圖／Paul Smith提供
彩條海軍藍Jean平底涼鞋，8,300 (1)
彩條海軍藍Jean平底涼鞋，8,300 (1)

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