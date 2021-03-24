經典彩條+塗鴉簽名 Paul Smith聯名新鞋可愛上市！

許多人都知道，「彩色條紋」是英國時裝設計師Paul Smith標誌性的設計元素，識別度非常高。最近Paul Smith就以「彩色條紋」作為設計主軸，攜手西班牙手工鞋履品牌Castaner推出2021春夏膠囊系列鞋款，結合雙方特色，打造出很適合夏日的帆布、亞麻編織元素鞋款。

Castaner始終沿用創辦人Tomas Serra傳承下來的手工草編製鞋技術，每雙鞋都選用百分之百來自印度的天然黃麻來製作鞋底與鞋跟，同時採用硫化橡膠鞋底並創造獨特的手工壓紋，蔚為特色。這次與Paul Sｍith的合作，將其標誌性彩色條紋重新詮釋在Castaner鞋履上，推出男女鞋款。