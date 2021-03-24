希區考克電影包款再現 Ferragamo蓬蓬新品超可愛！

熱愛空氣感蓬蓬包和復古口金設計的人又有新的包可以選擇囉！Salvatore Ferragamo今年春夏全新推出一款名為「FRAME」的包款，就是結合這兩大流行元素所打造的，更以鮮明的色調點綴，絕對是最適合春夏時節背上街的一款包。

今年春夏，希區柯克的經典電影是Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew很重要的靈感來源，而FRAME系列包款概念就是來自希區柯克電影《豔賊Marnie》中女主角所使用的包款。配有大型開口的包身，開合以磁鐵方式設計。主要以牛皮製作而成，推出粉橘色、黃色與黑色款，另外也提供少量珍稀材質款式可選擇。而這款包最特別的地方就如同名字「FRAME」中文的「框架」之意，包身框架兩邊刻意突出，不與包身緊密貼合，更有立體感。