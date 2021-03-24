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希區考克電影包款再現 Ferragamo蓬蓬新品超可愛！
熱愛空氣感蓬蓬包和復古口金設計的人又有新的包可以選擇囉！Salvatore Ferragamo今年春夏全新推出一款名為「FRAME」的包款，就是結合這兩大流行元素所打造的，更以鮮明的色調點綴，絕對是最適合春夏時節背上街的一款包。
今年春夏，希區柯克的經典電影是Salvatore Ferragamo創意總監Paul Andrew很重要的靈感來源，而FRAME系列包款概念就是來自希區柯克電影《豔賊Marnie》中女主角所使用的包款。配有大型開口的包身，開合以磁鐵方式設計。主要以牛皮製作而成，推出粉橘色、黃色與黑色款，另外也提供少量珍稀材質款式可選擇。而這款包最特別的地方就如同名字「FRAME」中文的「框架」之意，包身框架兩邊刻意突出，不與包身緊密貼合，更有立體感。
日本知名雙胞胎鈴木姊妹、巴西KOL Camila Coelho、美國女星Madelyn Cline等人最近都以FRAME系列包款搭配亮眼的造型，經典又具備前衛感的包款超搶眼，勢必又會成為品牌新的人氣商品代表。
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