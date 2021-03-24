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全家便利商店重現懷舊柑仔店！復刻版零食、冰品登場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店首波新「冰」報到，同樣以復古為主題，推出「福源花生雪沙」、「紅豆牛奶糖雪糕」等冰品。記者陳立儀／攝影
全家便利商店首波新「冰」報到，同樣以復古為主題，推出「福源花生雪沙」、「紅豆牛奶糖雪糕」等冰品。記者陳立儀／攝影

近期台劇「天橋上的魔術師」收視爆紅，全台掀起復古風潮，全家便利商店重現懷舊柑仔店，即日起至4月20日以復刻童趣為主題推出近40款餅乾、零食聯促貨架，包括只有柑仔店才會出現「豬耳朵餅乾」、「飛機餅乾」的懷舊零嘴，還有復刻包裝的「奶油椰子乖乖」、「五香乖乖」、「滿天星」等，復刻童趣主題貨架指定商品可享第2件6折、指定商品享任選3件85折、指定商品2件99元等優惠（優惠資訊以現場公告為準），另外還有指定商品任兩件加價49元可換購HELLO KITTY經典馬克杯一個、可口可樂指定商品任兩件加價69元可換購可口可樂復古溜溜球一個，讓大人小孩都開心。

隨著季節替換，全家便利商店也有新「冰」報到，首波同樣以復古為主題，推出「福源花生雪沙」、「紅豆牛奶糖雪糕」、「綠豆鑽冰棒牛奶口味」、「焦糖雞蛋布丁雪糕」等冰品，讓大家吃冰也能沉浸在童年回憶中。即日起至4月20日指定冰品可享任2件8折。

全家便利商店還推薦冰品創意吃法，像是小美大盛冰淇淋（原價25元）搭配樂天小熊餅巧克力風味（原價39元），兩款合購優惠價49元；小美黃杯冰淇淋香草口味（原價20元）搭配星太郎大雞汁點心麵（原價39元），兩款合購優惠價49元。

迎接兒童節，全家便利商店特別推出米奇妙妙車隊系列，共有米奇、米妮、唐老鴨、黛西等9款造型，每款售價149元；迪士尼CHUBBY典藏公仔系列共有米奇、米妮、唐老鴨、黛西、小熊維尼、小豬、跳跳虎等，每支公仔都可以站立，擺飾或送人都合適，每款售價395元。另外還有復古味十足的富信打香腸機糖果玩具，售價69元。

此外，即日起至4月20日於全家便利商店購買指定舒潔、靠得住、好奇系列商品單筆滿149元，就送迪士尼櫻花零錢包一個，限量2萬個送完為止，共4款隨機出貨。

全家便利商店推出迪士尼CHUBBY典藏公仔系列，每款售價395元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出迪士尼CHUBBY典藏公仔系列，每款售價395元。圖／全家便利商店提供
即日起至4月20日於全家便利商店購買指定舒潔、靠得住、好奇系列商品單筆滿149元，就送迪士尼櫻花零錢包一個，限量2萬個送完為止，共4款隨機出貨。記者陳立儀／攝影
即日起至4月20日於全家便利商店購買指定舒潔、靠得住、好奇系列商品單筆滿149元，就送迪士尼櫻花零錢包一個，限量2萬個送完為止，共4款隨機出貨。記者陳立儀／攝影
全家便利商店新推出「焦糖雞蛋布丁雪糕」，售價30元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店新推出「焦糖雞蛋布丁雪糕」，售價30元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出米奇妙妙車隊系列，每款售價149元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出米奇妙妙車隊系列，每款售價149元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店以復刻童趣為主題推出近40款餅乾、零食聯促貨架，包括只有柑仔店才會出現「豬耳朵餅乾」、「飛機餅乾」的懷舊零嘴，還有復刻包裝的「奶油椰子乖乖」、「五香乖乖」、「滿天星」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店以復刻童趣為主題推出近40款餅乾、零食聯促貨架，包括只有柑仔店才會出現「豬耳朵餅乾」、「飛機餅乾」的懷舊零嘴，還有復刻包裝的「奶油椰子乖乖」、「五香乖乖」、「滿天星」等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出復刻童趣主題貨架促銷活動，指定商品任兩件加價49元可換購HELLO KITTY經典馬克杯一個，售完為止。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出復刻童趣主題貨架促銷活動，指定商品任兩件加價49元可換購HELLO KITTY經典馬克杯一個，售完為止。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出復刻童趣主題貨架促銷活動，可口可樂指定商品任兩件加價69元可換購可口可樂復古溜溜球一個，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出復刻童趣主題貨架促銷活動，可口可樂指定商品任兩件加價69元可換購可口可樂復古溜溜球一個，售完為止。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推薦創意冰品吃法，小美黃杯冰淇淋香草口味＋星太郎大雞汁點心麵兩款合購價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推薦創意冰品吃法，小美黃杯冰淇淋香草口味＋星太郎大雞汁點心麵兩款合購價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出「綠豆鑽冰棒牛奶口味」，售價35元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店新推出「綠豆鑽冰棒牛奶口味」，售價35元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推薦創意冰品吃法，小美大盛冰淇淋＋樂天小熊餅巧克力風味兩款合購價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推薦創意冰品吃法，小美大盛冰淇淋＋樂天小熊餅巧克力風味兩款合購價49元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店以復刻童趣為主題推出近40款餅乾、零食聯促貨架。圖／全家便利商店提供
全家便利商店以復刻童趣為主題推出近40款餅乾、零食聯促貨架。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出米奇妙妙車隊系列，每款售價149元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出米奇妙妙車隊系列，每款售價149元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店推出富信打香腸機糖果玩具，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出富信打香腸機糖果玩具，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店新推出「福源花生雪沙」，售價65元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店新推出「福源花生雪沙」，售價65元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店新推出「紅豆牛奶糖雪糕」，售價38元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店新推出「紅豆牛奶糖雪糕」，售價38元。記者陳立儀／攝影
全家便利商店首波新「冰」報到，同樣以復古為主題，推出「福源花生雪沙」、「紅豆牛奶糖雪糕」等冰品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店首波新「冰」報到，同樣以復古為主題，推出「福源花生雪沙」、「紅豆牛奶糖雪糕」等冰品。圖／全家便利商店提供

便利商店 冰品 可口可樂

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