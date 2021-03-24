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家電也要白富美！日系美型小家電陪你優雅過生活

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
BRUNO crassy+蒸氣烘焙烤箱，建議售價4,980元。圖／BRUNO提供
BRUNO crassy+蒸氣烘焙烤箱，建議售價4,980元。圖／BRUNO提供

喜愛極簡居家風格的民眾，對日系品牌簡約、輕巧的家電設計肯定難以抗拒，後疫情時期，更需要運用各種讓生活更便利的家電，讓居家時光更舒適愜意。

由日本工業設計大師深澤直人創立的家電品牌±0，近期推出首款無線電動拖把，沒有複雜的功能與操作方式，只有精心研發「最佳角度手把」，搭配可調式4種把手高度，讓人不用彎腰也能單手輕鬆拖地，搭配每分鐘190轉的「高速轉輪拖布」與一鍵可噴出扇形水霧的內建水箱，只要輕輕推動手把移動，就能輕鬆達成有效率的清潔工作。

另一個日本設計家電品牌siroca，近期也宣布推出進化版全自動研磨咖啡機SC-A3510，專業的「悶蒸」功能、可拆卸式的水箱、便於操作的質感LED面板，還有24小時指定時間預約沖煮的貼心功能，只要前1天先設定好時間，預先放入水、咖啡豆或咖啡粉，隔天即可在咖啡香中甦醒。更棒的是，還推出台灣限定販售的「晨光白」新色，即日起至5月10日購買SC-A3510晨光白咖啡機，再加贈市值千元的illy精美咖啡組（illy經典中焙咖啡豆250g＋質感隨行杯）。

而廣受台灣消費者喜愛的日本東京時尚餐廚家居品牌BRUNO，今年則宣布推出全新「crassy+風格」家電，選用內斂的外型及色調作為設計重點，擁有時尚簡約的外型與大地色系質感，使用及操作上也更人性化。主打商品為「crassy+多功能橢圓電烤盤」以及「crassy+蒸氣烘焙烤箱」，延續原本經典熱銷的方形多功能電烤盤，改採橢圓形外觀設計，並附上3款超夯料理烤盤，從日常必備的平板烤盤、大家最喜愛的日式道地章魚燒烤盤，到適合煮火鍋和壽喜燒的料理深鍋，一次滿足所有料理需求，新上市的「crassy+料理深鍋」更進階到能直火加熱，更符合日常烹飪需求。另外「crassy+蒸氣烘焙烤箱」則是擁有蒸氣模式、旋風模式、一般模式，烤麵包前加入5ml的水，直接用高溫蒸氣烘烤就能達到外酥內軟且濕潤的迷人口感。

±0無線電動拖把擁有自動噴水系統，一鍵可噴出扇形水霧。圖／群光電子提供
±0無線電動拖把擁有自動噴水系統，一鍵可噴出扇形水霧。圖／群光電子提供
±0無線電動拖把附有LED燈照明，狹縫、家具下方都能輕鬆打掃。圖／群光電子提供
±0無線電動拖把附有LED燈照明，狹縫、家具下方都能輕鬆打掃。圖／群光電子提供
烤麵包前加入5ml的水，選擇蒸氣模式烘烤就能達到外酥內軟且濕潤的迷人口感。圖／BRUNO提供
烤麵包前加入5ml的水，選擇蒸氣模式烘烤就能達到外酥內軟且濕潤的迷人口感。圖／BRUNO提供
±0無線電動拖把可依照使用者身高與清掃位置調整把手高度。圖／群光電子提供
±0無線電動拖把可依照使用者身高與清掃位置調整把手高度。圖／群光電子提供
隨附的橢圓料理深鍋可直接於爐上直火加熱。圖／BRUNO提供
隨附的橢圓料理深鍋可直接於爐上直火加熱。圖／BRUNO提供
±0無線電動拖把，定價4,990元，即日起至4月5日購買，享優惠價4,490元。圖／群光電子提供
±0無線電動拖把，定價4,990元，即日起至4月5日購買，享優惠價4,490元。圖／群光電子提供
siroca SC-A3510自動研磨咖啡機台灣限定色晨光白，優惠價5,990元。圖／Beutii提供
siroca SC-A3510自動研磨咖啡機台灣限定色晨光白，優惠價5,990元。圖／Beutii提供
BRUNO crassy+多功能橢圓電烤盤時尚消光黑，建議售價5,980元。圖／BRUNO提供
BRUNO crassy+多功能橢圓電烤盤時尚消光黑，建議售價5,980元。圖／BRUNO提供
5月10日前購買SC-A3510晨光白咖啡機，再加贈市值千元的illy精美咖啡組。圖／Beutii提供
5月10日前購買SC-A3510晨光白咖啡機，再加贈市值千元的illy精美咖啡組。圖／Beutii提供

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