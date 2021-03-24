家電也要白富美！日系美型小家電陪你優雅過生活

喜愛極簡居家風格的民眾，對日系品牌簡約、輕巧的家電設計肯定難以抗拒，後疫情時期，更需要運用各種讓生活更便利的家電，讓居家時光更舒適愜意。

由日本工業設計大師深澤直人創立的家電品牌±0，近期推出首款無線電動拖把，沒有複雜的功能與操作方式，只有精心研發「最佳角度手把」，搭配可調式4種把手高度，讓人不用彎腰也能單手輕鬆拖地，搭配每分鐘190轉的「高速轉輪拖布」與一鍵可噴出扇形水霧的內建水箱，只要輕輕推動手把移動，就能輕鬆達成有效率的清潔工作。

另一個日本設計家電品牌siroca，近期也宣布推出進化版全自動研磨咖啡機SC-A3510，專業的「悶蒸」功能、可拆卸式的水箱、便於操作的質感LED面板，還有24小時指定時間預約沖煮的貼心功能，只要前1天先設定好時間，預先放入水、咖啡豆或咖啡粉，隔天即可在咖啡香中甦醒。更棒的是，還推出台灣限定販售的「晨光白」新色，即日起至5月10日購買SC-A3510晨光白咖啡機，再加贈市值千元的illy精美咖啡組（illy經典中焙咖啡豆250g＋質感隨行杯）。