孔曉振、林心如優雅力挺 PIAGET四月獻最新頂級珠寶

雖然天氣乍暖還寒，但春日的訊息已然悄悄捎來。瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）預告將於4月8日（四）至4月10日（六）假台北晶華酒店，帶來最新「Wings of Light 光之羽翼」頂級珠寶暨腕表展，本次將一次集結超過270件、總價近30億頂級珠寶創作，以光之名，展現品牌深邃豐饒的經典之作。

為呼應「Wings of Light 光之羽翼」主題，本次展場將融合熱帶羽毛森林意象，閃耀呈獻包含「Enchanted Flight 夢幻啟程」、「Magnificent Haven 璀璨天堂」及「Ecstatic Dance 迷幻之舞」的三個主題篇章。多件具多重穿戴功能的轉換式珠寶將是展出亮點，例如Wings of Light系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊，5.01克拉主石鑽石可獨自卸下與戒托變身鑽戒，而鍊身末端如翠鳥纖長羽尾，亦可運用為藝術風格的胸針配戴；這件作品並由伯爵亞太區品牌代言人、韓綜天后孔曉振美型配戴，以黑色晚禮服映襯大件項鍊的風華絕代。

頂級腕表則是本次展出另一「嬌」點，結合欖尖形切割的黃色剛玉、尖晶石、碧璽及藍寶石的Wings of Light系列頂級珠寶羽翼寶石腕表，散發奢華艷色、洋溢著熱帶風情；年產量僅約三只的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕表，則搭配品牌耗時五年的900P-UC超薄手上鍊機芯，表殼僅2毫米，跨越物理限制與想像力的高牆，也將於本次現身。