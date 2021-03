孔曉振、林心如優雅力挺 PIAGET四月獻最新頂級珠寶

雖然天氣乍暖還寒,但春日的訊息已然悄悄捎來。瑞士珠寶鐘表品牌伯爵(PIAGET)預告將於4月8日(四)至4月10日(六)假台北晶華酒店,帶來最新「Wings of Light 光之羽翼」頂級珠寶暨腕表展,本次將一次集結超過270件、總價近30億頂級珠寶創作,以光之名,展現品牌深邃豐饒的經典之作。

為呼應「Wings of Light 光之羽翼」主題,本次展場將融合熱帶羽毛森林意象,閃耀呈獻包含「Enchanted Flight 夢幻啟程」、「Magnificent Haven 璀璨天堂」及「Ecstatic Dance 迷幻之舞」的三個主題篇章。多件具多重穿戴功能的轉換式珠寶將是展出亮點,例如Wings of Light系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊,5.01克拉主石鑽石可獨自卸下與戒托變身鑽戒,而鍊身末端如翠鳥纖長羽尾,亦可運用為藝術風格的胸針配戴;這件作品並由伯爵亞太區品牌代言人、韓綜天后孔曉振美型配戴,以黑色晚禮服映襯大件項鍊的風華絕代。

頂級腕表則是本次展出另一「嬌」點,結合欖尖形切割的黃色剛玉、尖晶石、碧璽及藍寶石的Wings of Light系列頂級珠寶羽翼寶石腕表,散發奢華艷色、洋溢著熱帶風情;年產量僅約三只的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕表,則搭配品牌耗時五年的900P-UC超薄手上鍊機芯,表殼僅2毫米,跨越物理限制與想像力的高牆,也將於本次現身。