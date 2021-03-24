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孔曉振、林心如優雅力挺 PIAGET四月獻最新頂級珠寶

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
孔曉振身為伯爵品牌代言人，不時穿戴上品牌珠寶腕表、展現優雅風情。圖 / PIAGET提供。
孔曉振身為伯爵品牌代言人，不時穿戴上品牌珠寶腕表、展現優雅風情。圖 / PIAGET提供。

雖然天氣乍暖還寒，但春日的訊息已然悄悄捎來。瑞士珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）預告將於4月8日（四）至4月10日（六）假台北晶華酒店，帶來最新「Wings of Light 光之羽翼」頂級珠寶暨腕表展，本次將一次集結超過270件、總價近30億頂級珠寶創作，以光之名，展現品牌深邃豐饒的經典之作。

為呼應「Wings of Light 光之羽翼」主題，本次展場將融合熱帶羽毛森林意象，閃耀呈獻包含「Enchanted Flight 夢幻啟程」、「Magnificent Haven 璀璨天堂」及「Ecstatic Dance 迷幻之舞」的三個主題篇章。多件具多重穿戴功能的轉換式珠寶將是展出亮點，例如Wings of Light系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊，5.01克拉主石鑽石可獨自卸下與戒托變身鑽戒，而鍊身末端如翠鳥纖長羽尾，亦可運用為藝術風格的胸針配戴；這件作品並由伯爵亞太區品牌代言人、韓綜天后孔曉振美型配戴，以黑色晚禮服映襯大件項鍊的風華絕代。

頂級腕表則是本次展出另一「嬌」點，結合欖尖形切割的黃色剛玉、尖晶石、碧璽及藍寶石的Wings of Light系列頂級珠寶羽翼寶石腕表，散發奢華艷色、洋溢著熱帶風情；年產量僅約三只的Altiplano Ultimate Concept終極概念腕表，則搭配品牌耗時五年的900P-UC超薄手上鍊機芯，表殼僅2毫米，跨越物理限制與想像力的高牆，也將於本次現身。

此外華人戲劇天后林心如日前演出由經典漫畫「女強人俱樂部」改編新戲「她們創業的那些鳥事」中，便曾配戴上PIAGET的Possession玫瑰金鑽表，據悉也將在伯爵的珠寶晚宴中華麗登場，至於林心如會搭配哪款伯爵頂級珠寶出席？在四月8號晚宴登場前，且讓人拭目以待。

PIAGET Wings of Light系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊，項鍊可轉換為四種配戴方式，約4,370萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊，項鍊可轉換為四種配戴方式，約4,370萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列頂級珠寶羽翼寶石腕表，406萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列頂級珠寶羽翼寶石腕表，406萬元。圖 / PIAGET提供。
在2021華劇「她們創業的那些鳥事」中，林心如同時擔任製作人與演員，展現堅毅個性。圖 / PIAGET提供。
在2021華劇「她們創業的那些鳥事」中，林心如同時擔任製作人與演員，展現堅毅個性。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鳳梨花鑽石項鍊，2,180萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鳳梨花鑽石項鍊，2,180萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鳳梨花鑽石項鍊，其中主石拆下可為胸針使用，2,180萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Wings of Light系列坦桑尼亞尖晶石頂級珠寶鳳梨花鑽石項鍊，其中主石拆下可為胸針使用，2,180萬元。圖 / PIAGET提供。
本次頂級珠寶展雖未現身台灣，但孔曉振仍配戴上本次亮點之一、可轉換珠寶的Wings of Light系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊。圖 / PIAGET提供（合成圖）。
本次頂級珠寶展雖未現身台灣，但孔曉振仍配戴上本次亮點之一、可轉換珠寶的Wings of Light系列頂級珠寶羽翼鑽石項鍊。圖 / PIAGET提供（合成圖）。

珠寶 品牌 腕表

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