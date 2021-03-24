關穎減肥超狠！空腹20小時維持少女時期體態

已經兩年沒有出席時尚活動的關穎，今天難得為了義大利時尚品牌Brunello Cucinelli「出門放風」！目前可以說是全職媽媽的她，為了愛牌暫時重回以前熟悉的時尚舞台，教大家怎麼聰明購物的同時也順便傳授保持好身材的祕訣。

關穎透露，因為爸爸是Brunello Cucinelli的粉絲，所以她從小在耳濡目染之下對品牌早就暸若執掌。「我覺得Brunello Cucinelli的設計就是一個單品可以有很多種搭配的可能，大方簡約之外又可以輕描淡寫地顧好細節。」在活動上她身穿Brunello Cucinelli西裝外套配熱帶樹葉刺繡紗裙，搭配細帶高跟涼鞋，融合率性與優雅風格。另外她也對今年春夏系列中的一件針織羊毛洞洞亮片上衣很感興趣：這件衣服花了36小時手工製作，有若隱若現的性感，還有我很愛的流蘇，輕盈保暖又很有質感，可以讓我帶回家嗎？」

談到購物，關穎說自己現在已經「買成精」了：「每季流行的款式我會買一些，但主要還是喜歡可以搭配很多種造型的經典款。我現在一看就知道自己要買什麼，不會買大量，一件好質感的單品就可以抵好幾件。」平常她也會幫家裡三個孩子搭配造型，反而對小孩的東西比較會失心瘋，「趁小孩還小，讓他們穿一些有層次、像大人的衣服真的很可愛。姊姊現在慢慢開始對穿搭有自己的想法，但她的風格其實也就是我的風格。」她還表示女兒的喜好也影響到她，像她自己以前不喜歡的紫色也因為女兒的緣故而改觀：「我現在超愛紫色、超愛Elsa、Kitty這些以前我有點怕的東西， 人真的不要鐵齒。」

現在是三個孩子的媽媽，關穎的身材還是保持得像少女時期一樣，她說自己就是靠斷食和運動來減肥、維持，「現在不是很流行16：8斷食嗎？我是20：4，執行的時候就是六親不認，沒有人可以約我去吃飯。」她還戒了甜食、澱粉和炸物，青菜的選擇也盡量不吃根莖類。「我主要吃很多蛋白質，要在對的時間吃對東西，不能不吃，到了一個年紀，吃太多晚餐也睡不好，體重降下來後就是盡量維持，多喝水、運動，加上做瑜珈、跳舞訓練體力。」