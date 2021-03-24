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關穎減肥超狠！空腹20小時維持少女時期體態

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
關穎出席Brunello Cucinelli春夏發表。記者吳曉涵／攝影
關穎出席Brunello Cucinelli春夏發表。記者吳曉涵／攝影

已經兩年沒有出席時尚活動的關穎，今天難得為了義大利時尚品牌Brunello Cucinelli「出門放風」！目前可以說是全職媽媽的她，為了愛牌暫時重回以前熟悉的時尚舞台，教大家怎麼聰明購物的同時也順便傳授保持好身材的祕訣。

關穎透露，因為爸爸是Brunello Cucinelli的粉絲，所以她從小在耳濡目染之下對品牌早就暸若執掌。「我覺得Brunello Cucinelli的設計就是一個單品可以有很多種搭配的可能，大方簡約之外又可以輕描淡寫地顧好細節。」在活動上她身穿Brunello Cucinelli西裝外套配熱帶樹葉刺繡紗裙，搭配細帶高跟涼鞋，融合率性與優雅風格。另外她也對今年春夏系列中的一件針織羊毛洞洞亮片上衣很感興趣：這件衣服花了36小時手工製作，有若隱若現的性感，還有我很愛的流蘇，輕盈保暖又很有質感，可以讓我帶回家嗎？」

談到購物，關穎說自己現在已經「買成精」了：「每季流行的款式我會買一些，但主要還是喜歡可以搭配很多種造型的經典款。我現在一看就知道自己要買什麼，不會買大量，一件好質感的單品就可以抵好幾件。」平常她也會幫家裡三個孩子搭配造型，反而對小孩的東西比較會失心瘋，「趁小孩還小，讓他們穿一些有層次、像大人的衣服真的很可愛。姊姊現在慢慢開始對穿搭有自己的想法，但她的風格其實也就是我的風格。」她還表示女兒的喜好也影響到她，像她自己以前不喜歡的紫色也因為女兒的緣故而改觀：「我現在超愛紫色、超愛Elsa、Kitty這些以前我有點怕的東西， 人真的不要鐵齒。」

現在是三個孩子的媽媽，關穎的身材還是保持得像少女時期一樣，她說自己就是靠斷食和運動來減肥、維持，「現在不是很流行16：8斷食嗎？我是20：4，執行的時候就是六親不認，沒有人可以約我去吃飯。」她還戒了甜食、澱粉和炸物，青菜的選擇也盡量不吃根莖類。「我主要吃很多蛋白質，要在對的時間吃對東西，不能不吃，到了一個年紀，吃太多晚餐也睡不好，體重降下來後就是盡量維持，多喝水、運動，加上做瑜珈、跳舞訓練體力。」

Brunello Cucinelli今年春夏女裝方面使用了許多輕盈薄透的材質，搭配飄逸流暢的剪裁，更在簡約的襯衫、背心等單品上也加入了亮片、珠飾點對細節，增添細膩的裝飾感。男裝方面加入了品紅色、青檸色等亮眼色彩，也運用亞麻材質打造濃厚的夏日風情。

不對稱襯衫，118,500元。圖／Brunello Cucinelli提供
不對稱襯衫，118,500元。圖／Brunello Cucinelli提供
男裝西裝外套，87,200元。圖／Brunello Cucinelli提供
男裝西裝外套，87,200元。圖／Brunello Cucinelli提供
流蘇上衣，174,300元。圖／Brunello Cucinelli提供
流蘇上衣，174,300元。圖／Brunello Cucinelli提供
品紅色男裝Polo衫，18,300元。圖／Brunello Cucinelli提供
品紅色男裝Polo衫，18,300元。圖／Brunello Cucinelli提供
關穎出席Brunello Cucinelli春夏發表。記者吳曉涵／攝影
關穎出席Brunello Cucinelli春夏發表。記者吳曉涵／攝影
Brunello Cucinelli春夏系列。圖／Brunello Cucinelli提供
Brunello Cucinelli春夏系列。圖／Brunello Cucinelli提供
關穎身材維持超好，平常也常分享與孩子們的穿搭照。圖／摘自IG、記者吳曉涵攝影
關穎身材維持超好，平常也常分享與孩子們的穿搭照。圖／摘自IG、記者吳曉涵攝影
Brunello Cucinelli春夏系列。圖／Brunello Cucinelli提供
Brunello Cucinelli春夏系列。圖／Brunello Cucinelli提供

全職媽媽

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