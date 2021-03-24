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是你毋甘嫌！可口可樂「對話瓶」 全台感動上市

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
可口可樂zero對話瓶，330毫升易開罐包裝，共6款。圖／可口可樂公司提供
可口可樂zero對話瓶，330毫升易開罐包裝，共6款。圖／可口可樂公司提供

台灣寶島的人情趣味，有時在於一句俚語表達的問候、感謝，或祝福，不同語言的對話有著不同的韻味。可口可樂基於此，暖心推出6款專屬台灣人的「對話瓶」，除了在瓶身融入台灣獨特的意象，也將台灣人日常生活中密不可分的親切對話放在瓶身上，包含國語、閩南語、客語、阿美語及排灣語5種語言。

可口可樂對話瓶設計簡約時尚，融合閩式紅磚、客家油桐花、原住民圖騰等元素，展現寶島台灣多元文化共存的美好，即日起於全台各大通路上市。

可口可樂繼去年推出的城市瓶及台灣瓶系列，今年的對話瓶系列，希望展現「不一樣的對話，說出一樣的心意」的美好。像是耳熟能詳的客家話「恁仔細！好在有你」(謝謝！多虧有你)躍上瓶身，人物設計則結合客家文化中的油桐花、藍衫、油紙傘等元素意象。

與客語瓶相呼應的閩南語瓶，則以「是你毋甘嫌」(是你不嫌棄)回應客語瓶，人物元素則融合粽子、閩式紅磚與台式窗花，兩款瓶身的對話展現台灣人時時滿懷「感謝」的日常。

「款待」情境以國語瓶的「真開心看到你！」開啟對話，與之呼應的阿美語瓶熱情回應「Kako to ano miliyaw」(下一次換我)，呈現台灣人時常互相招待，既好客又溫暖的人情味。

而「鼓勵」對話情境則展現了溫暖的台灣風情，「閩南語」瓶身的「安啦！無問題啦！」(放心！沒問題的)，演繹出台灣人互相「鼓勵」的美好。排灣語瓶身設計結合排灣族傳統圖騰和專屬百步蛇紋飾，用「kisamuljai」(一起加油！)的激勵話語來鼓舞對方。

可口可樂對話瓶總共推出6款設計，分別呈現於「可口可樂」及「可口可樂zero」易開罐與寶特瓶包裝上，即日起於全台便利商店、超市及各大量販店販售，新包裝上市期間還有限定優惠，優惠訊息以通路資訊為主。

可口可樂對話瓶，600毫升寶特瓶，共6款。圖／可口可樂公司提供
可口可樂對話瓶，600毫升寶特瓶，共6款。圖／可口可樂公司提供

可口可樂 台灣人

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