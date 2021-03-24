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媽祖繞境必嘗！裕珍馨「媽祖餅」開賣 加入會員送福袋

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
裕珍馨為行動會員送上專屬祝福，綁定會員就送「媽祖平安福袋」，同步推出應景的「媽祖餅禮盒」。圖／裕珍馨提供
裕珍馨為行動會員送上專屬祝福，綁定會員就送「媽祖平安福袋」，同步推出應景的「媽祖餅禮盒」。圖／裕珍馨提供

迎接媽祖節到來，受媽祖牽成、開啟製餅事業的台中大甲裕珍馨，在此特殊的節日推出「媽祖餅禮盒」；加入「知馨好友」LINE官方帳號行動會員，還可免費兌換「媽祖平安福袋」乙個，數量有限。

每逢媽祖節期間，到大甲媽祖繞境的信眾與行腳者，絕對不會錯過裕珍馨每年限定商品「媽祖餅禮盒」，多年來已成為繞境行腳者心中代表獨特祝福的滋味。「媽祖餅」以象徵豐衣足食的芋頭、代表福氣的桂圓，以及有如媽祖柔軟慈悲心的Q軟麻糬做為餡料，外層添加高纖胚芽的酥鬆餅皮，將三種福氣層層包裹。6入禮盒300元，8入禮盒400元。

此外，裕珍馨率先推出的「知馨好友」LINE官方帳號行動會員，整合門市、電商會員，加入即可享7大超值服務，包括獨家優惠、生日禮、會員日活動、新品資訊、行動會員卡與最新消息等福利。即日起至4月21日，加入並綁定會員，即可至門市或專櫃免費兌換「媽祖平安福袋」，4月22日並將結算會員累計人數，超過2,000、4,000與6,000名，裕珍馨將依級距於4月28日送出40、100或200元「電子優惠券」。

大甲媽祖 福袋 LINE

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