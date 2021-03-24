星巴克有喜！ 咖啡甜食全面85折

「一個由人本出發的空間，應是不喧囂且讓人自在的」，呼應高端牙科團隊以精緻服務重新定義以人為本的協同治療，將診間、會議室、衛教區、攝影棚等多元場域合而為一，期望打造專科整合的全數位醫療空間。

2021-03-24 14:27