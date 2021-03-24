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星巴克有喜！ 咖啡甜食全面85折

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

星巴克慶祝23周年，除飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值外，全品項於3月26日全面85折，單筆滿500元再送「飲料好友分享券」一張。星巴克更推薦消費者購買黑咖啡，搭配社群發燒品項英式司康組、肉桂捲、可麗露等，還有眾多鹹食產品可供選擇。

星巴克表示，顧客購買黑咖啡或風味咖啡飲品時，可搭配三大鹹食及經典三大下午茶糕點。其中鹹食首推「經典總匯三明治」，其次為「烤雞生吐司三明治」以及「起司牛肉可頌」，甜食則推薦可麗露與黑咖啡的組合，而星巴克也同步推出50週年限定包裝綜合咖啡豆。

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咖啡 星巴克

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星巴克為何堅持把你的名字寫在咖啡杯上？

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