金生儀百達翡麗擴店開幕 熱門Nautilus金鷹表限時展出

台灣鐘表圈最富盛名的頂級表店之一金生儀，在1977年首度與瑞士「表王」百達翡麗（Patek Philippe）展開合作，為台灣藏家引進世界級的頂尖鐘表作品。2015年，雙方更近一步聯手於一級鐘表戰區忠孝商圈，開設第一家金生儀百達翡麗專館，成為鐘表愛好者的賞表必訪的聖地。

如今，店面擴張再度開幕，開闊空間於黃金地段佔地橫跨三間店面，除了完善規劃的鑑賞空間與舒適溫馨的氛圍，並自3月25日起至3月27日止特地於店內舉辦風靡表壇40年的Nautilus金鷹系列表展，精彩難得、不容錯過。開幕現場，百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒、總經理劉志塽與業務總監劉怡邦、金生儀鐘表負責人陳弘基、董事陳台德與業務經理陳鼎偉皆到場剪綵慶賀。

旗艦之最，傳遞世紀工藝之美

磅礡氣勢、洗鍊沉穩是金生儀百達翡麗的全新形象。白金紋理交錯的大理石外牆，店外的長型穿廊與大面積落地玻璃可略見整體以低斂雅緻的暖米色為主要視覺的品牌美學形象，傳遞出經典恆久、低調從容的風格。金生儀百達翡麗專賣店最大的特色，在於所有的銷售空間都為獨立式，隱密性高，是注重服務的金生儀與百達翡麗雙方針對頂級表藏家規劃的專屬空間。而店內也特別引進全台首座Calatrava雷雕十字星標誌裝飾屏風，交錯堆疊的鏤空設計與線條更為整體空間增添層次美感。

店內的設計細節，也如同腕表細膩精緻。迎賓大廳，有象徵悠久歷史與製表發展的日內瓦沙龍掛畫與品牌專書，展表鑑賞區則有品牌故事牆，有如微型博物館展示各式重要歷史文件。全店採用原廠標誌性材料，如珍貴的鳥眼楓木、印度玫瑰木結合帶有復古磨光表面的黃銅金屬，搭配Baccarat巴卡拉水晶吊燈、沉穩配色的沙發與鋪設柔和大地色系地毯，營造出空間的安定和諧與沉靜質調。店內展示多幅金生儀家族圖像與創業歷程的珍貴老照片，傳遞近百年來金生儀重視溫厚經營及薪火相傳的家族精神。

合作近半世紀 金生儀與百達翡麗逆勢展店

金生儀鐘表負責人陳弘基表示，金生儀創立於日據時代，從15坪的博愛創始店開始到如今共4家店面，已歷經98個年頭。金生儀與百達翡麗自1977年展開合作，至1997年，金生儀與百達翡麗在忠孝東路上開始耕耘台灣高端表市場，「合作近半世紀，雙方均以客戶服務為最重要的理念，」百達翡麗台灣總代理董事長劉瑞麒說，此次擴店是為提供更優質的服務，「原址已不敷使用。」

而這次斥資千萬擴大的全新形象店面，業務經理陳鼎偉笑說沒壓力，「壓力是在工廠那邊。」百達翡麗業務總監劉怡邦解說，去年因疫情工廠休息了兩個月，確實有影響出貨量，「品牌採多樣化少量生產，加上疫情影響，客戶對於appreciating asset的投入更多，」整體而言，需求並沒有減少。而雙方也因為向來致力於深耕本地客，因此業績表現穩定不受影響。

經典金鷹系列特展

為慶祝金生儀百達翡麗全新開幕，店內特地舉辦當今最熱門的Nautilus金鷹系列表展，共有近40只腕表展出。此次由金生儀特別商請台灣藏家釋出個人多年珍貴收藏，展出自1976年初代基礎到搭載複雜功能表款，以及稀有紀念款與隱藏豪華珠寶款，其豐富程度足見Nautilus金鷹系列進化的軌跡與長青表壇40餘年的不敗魅力。其中包括百達翡麗表廠針對重要客戶提供的隱藏版，相當難得一見，而前陣子傳出即將停產而更加一表難求的熱門型號5711藍面不鏽鋼表款也在展出之列。